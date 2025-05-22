Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
В результате удара ВСУ ракетами HIMARS ранены восемь человек под Авдеевкой
В результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.
По информации источника, ВСУ выпустили четыре ракеты из систем HIMARS по поселку Пантелеймоновка, расположенного рядом с Авдеевкой. «Восемь мирных жителей ранены в Пантелеймоновке», – заявили в оперативных службах, передает ТАСС.
Во вторник в Алешках в результате удара украинских войск по жилому дому был госпитализирован пожилой мужчина, также сообщено о жертвах в других населенных пунктах.
18 мая в Кировском районе Донецка после столкновения украинского беспилотника с деревом были повреждены окна городской больницы и медцентра на улице Кольцова.
Ранее ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР.