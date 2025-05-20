В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.7 комментариев
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Алешках Херсонской области
В результате обстрела ВСУ в Алешках ранен 89-летний мужчина
В Алешках в результате удара украинских войск по жилому дому был госпитализирован пожилой мужчина, также сообщено о жертвах в других населенных пунктах.
Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, передает РИА «Новости».
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела был ранен 89-летний местный житель. По его словам, «обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ».
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе пострадали два человека. В Новой Каховке получила ранение 55-летняя женщина, которая была доставлена в местную больницу. Кроме того, Сальдо отметил, что противник обстрелял еще шесть населенных пунктов области. В результате удара по Каховке повреждена местная поликлиника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников. Российские военные на Красноармейском (Покровском) направлении выстроили систему противодействия украинским беспилотникам. Дроны на этом участке фронта уничтожают специальным способом.