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ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР
ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении
Украинские войска нанесли огневые удары по территориям ДНР, причинив ущерб гражданской инфраструктуре, однако информации о жертвах среди мирного населения не поступало.
За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.
По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.
В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».
В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.
Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.
В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.