ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении

Tекст: Денис Тельманов

За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.

По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.



В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».

В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.