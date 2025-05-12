В Горловке ВСУ обстреляли многоквартирный дом

В Горловке от обстрела ВСУ пострадал дом по улице Космонавта Комарова

Tекст: Денис Тельманов

Обстрел Горловки украинскими войсками с применением «натовских» снарядов калибром 155 миллиметров произошел вечером 12 мая, передает РИА «Новости».

Поврежден многоквартирный жилой дом, расположенный в Никитовском районе по улице Космонавта Комарова, как сообщил официальный Telegram-канал управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В сообщении уточняется, что ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов указанного калибра. Ведомство также отмечает, что данная артиллерия используется странами НАТО. Среди поставленных Украине вооружений выделяются американские гаубицы M777, немецкие установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка и считается одним из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население города составляло более 250 тысяч человек. В городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки, ВСУ за сутки нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра.

Семь населенных пунктов на левом берегу Днепра за последние сутки подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41. В результате ударов украинских дронов по селу Челбурда за сутки погибли четыре мирных жителя, еще двое были ранены.