Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?0 комментариев
Сальдо сообщил о гибели четырех человек при атаках ВСУ
В результате ударов украинских дронов по селу Челбурда в Херсонской области за сутки погибли четыре мирных жителя, еще двое были ранены.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке подверглись несколько населенных пунктов области, включая село Челбурда Алешкинского округа, где после удара дронов погибли четыре человека и еще один получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу Скадовска. Еще один человек пострадал в Голой Пристани, его также доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Сальдо отметил, что в Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, украинские военные обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку и Рыбальче.
Ранее один человек лишился жизни после обстрела жилых домов в Новой Каховке на улице Плеханова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела со стороны ВСУ.