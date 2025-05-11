Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Мужчина погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ
Один человек лишился жизни после обстрела жилых домов в Новой Каховке на улице Плеханова, что подтвердили региональные власти.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому сектору Новой Каховки, в результате чего погиб мирный житель, передает ТАСС. Информация о происшествии поступила от пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.
По его словам, «в результате обстрела жилого сектора Новой Каховки на улице Плеханова погиб мужчина 1952 года рождения». О других пострадавших не сообщается.
Сведения о разрушениях жилых построек, а также о возможных дальнейших действиях экстренных служб уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела со стороны ВСУ.