Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Херсонской области за сутки
За последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, общее число обстрелов достигло 41.
Обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в семи населенных пунктах Херсонской области, сообщает РИА «Новости». Представитель экстренных служб заявил, что в дневное время зафиксировано 24 артиллерийских удара, ночью произошло еще 17 обстрелов. Всего за сутки атаковано семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки и Великая Лепетиха. По словам представителя, обстрелы осуществлялись как в светлое время суток, так и ночью. Прямых цитат о пострадавших или разрушениях экстренные службы не приводят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.