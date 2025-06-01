Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов
В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.
Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».
Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.