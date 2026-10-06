  • Новость часаЧисло сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
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    10 комментариев
    6 октября 2026, 04:30 • Новости дня

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

    В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    4 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве

    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи приступили к допросу мужчины, который подозревается в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве.

    «В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.

    Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.

    В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы в Москве, был задержан в компании неизвестной женщины, которая также проверяется на причастность к преступлению, в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, где следователи приступят к его допросу. «Вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», – заявили в Следственном комитете в Max.

    Следователи восстановили маршрут передвижения мужчины с помощью камер видеонаблюдения. При осмотре гаража подозреваемого в Новой Москве было найдено тело дочери убитой, а также схрон с оружием.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела, принадлежащие женщине, скрытые следы бурого вещества и еще один схрон с оружием и боеприпасами. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

    Напомним, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Назван возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери в Москве

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери на юго-востоке Москвы, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт мог стать мотивом убийства в Москве предпринимательницы и ее дочери, передает ТАСС.

    «С его слов, мотив убийства – ссора», – заявил собеседник агентства.

    В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Позже в гараже подозреваемого было найдено тело дочери убитой.

    Подозреваемый Теймураз Гогиашвили был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву на допрос в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве предпринимательницы в Москве.

    В гараже подозреваемого нашли тело дочери убитой.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в этом преступлении.

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    5 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с 15 октября столичные сервисы доставки не смогут допускать к работе курьеров, не сдавших обязательное тестирование на знание правил дорожного движения.

    Проверка знаний будет проходить на базе комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). До 14 октября курьеры могли проходить тестирование по желанию, однако теперь оно станет обязательным, пишет ТАСС.

    «Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап – введение обязательного тестирования в системе КИС «АРТ», – заявил Ликсутов.

    Сотрудникам служб доставки предстоит продемонстрировать знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также требования спешиваться на пешеходных переходах. Кроме того, в тест включены вопросы по сервисной этике и внешнему виду. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, после чего результат будет действовать один год. В настоящее время в столице трудятся свыше 135 тыс. курьеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.

    Весной полиция изъяла электровелосипед у нарушившего правила дорожного движения курьера в Зеленограде.

    В марте нарушения сотрудников служб доставки на электровелосипедах предложили фиксировать с помощью ГЛОНАСС.

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    4 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в направлении города, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


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    4 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    В Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве

    Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители и бойцы Росгвардии в ходе разыскных мероприятий обнаружили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в московской квартире на Жулебинском бульваре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого  в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве», – написала она в Telegram-канале.

    В ближайшее время мужчину доставят в Москву и передадут в следственные органы, уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.


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    4 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила пять беспилотников на подлете к Москве.

    «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Домодедово и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

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    5 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    В период с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было запущено почти 10 тыс. беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА», – написал он в своем канале в Max. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах.

    Однако 862 аппарата были уничтожены на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье ПВО ликвидировала пять летевших на Москву дронов.

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    3 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела

    В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из квартир на Жулебинском бульваре в Москве были найдены фрагменты человеческого тела.

    Фрагменты человеческого тела были найдены днем в субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, сообщает столичное ГСУ СК.

    Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу возбудил уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

    Специалисты осматривают место происшествия, изучают записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого, причастного к совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу следователи сообщили о завершении расследования убийства адвоката в Москве, произошедшего в 2010 году.

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    3 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    В Москве возобновили движение на серой ветке метро после остановки

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено, причиной задержки на «серой» ветке метро могло стать задымление под вагоном на «Тульской».

    Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы вошло в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Ранее на станции «Тульская» произошло задымление в вагоне поезда. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    В департаменте отметили, что ситуация оперативно взята под контроль сотрудниками метрополитена, угрозы для пассажиров нет. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что из-за задымления под третьим вагоном поезда проводилась эвакуация пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

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    3 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек

    На серой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за задымления

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве около 250 человек эвакуировались из-за задымления в вестибюле станции метро «Тульская», движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии приостановлено.

    Около 250 человек самостоятельно покинули станцию метро «Тульская» в Москве из-за задымления в вестибюле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    На месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают очаг возгорания. Обстановка на станции остается спокойной.

    В связи с инцидентом интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены для проверки состава, сообщил столичный Департамент транспорта. Движения нет от станции «Серпуховская» до «Нагорной», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

    «Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК и наземным транспортом.

    Предварительное время восстановления движения – 15-20 минут», – призвали в дептрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение на Сокольнической линии московского метро восстановили после технического сбоя.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле специалисты возобновили движение поездов на синей ветке столичной подземки.

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    3 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Следователи начали поиск сожителя расчлененной в Москве женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве правоохранительные органы ищут сожителя женщины, расчлененное тело которой было найдено на юго-востоке столицы, он подозревается в причастности к убийству, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что сожитель женщины, фрагменты тела которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, может быть причастен к ее убийству, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время его местонахождение устанавливается», – сообщил источник.

    В столичном главке СК России сообщили, что по факту обнаружения фрагментов человеческого тела возбуждено уголовное дело. Уточняется, что останки принадлежат женщине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Летом мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры. В апреле подозреваемый в убийстве женщины в Москве лечился у психиатра.

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    3 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Москвича отправили на принудительное лечение после прыжков по машинам

    Прыгавшего по машинам у метро «Алексеевская» москвича отправили в психбольницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве мужчина устроил дебош, прыгая по автомобилям у станции метро «Алексеевская», нарушителя отправили на принудительное лечение в психбольницу.

    На дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве мужчина стал прыгать по машинам, сообщает телеканал 360.ru.

    По словам очевидицы, москвич начал это делать после того, как водитель такси попытался объехать автомобиль BMW. Водитель иномарки выбежал из машины и начал прыгать по автомобилям, в том числе по крыше такси.

    Прыгая, мужчина кричал: «Я – звезда!». Также он рассказывал окружающим о съемках кино и реакции людей на его имя. В итоге правоохранители задержали дебошира и направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Москве арестовал за хулиганство петербуржца. В феврале мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро, вменили хулиганство.


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    4 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале ведомства о переходе столичного аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    Росавиация указала на то, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


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    3 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Петарда взорвалась в руках у подростка на западе Москвы

    На западе Москвы 14-летний подросток пострадал от взрыва петарды

    Tекст: Вера Басилая

    На улице Ватутина в западной части Москвы четырнадцатилетний подросток получил травмы в результате взрыва петарды в руках, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел на западе столицы, где в руках у 14-летнего мальчика сработало пиротехническое изделие, в результате чего он получил травмы, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Летом в Москве самодельная петарда взорвалась в руках у мужчины.

    В мае пиротехника на репетиции последнего звонка покалечила школьников.

    Тогда в Пермской области при взрыве петарды пострадали трое учащихся.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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