Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.
«Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».
Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.
В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.