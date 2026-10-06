Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу аренду земель под кофе

Посол Йонгаво предложил России арендовать земли Сьерра-Леоне под кофе

Tекст: Антон Антонов

На полях форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития» Йонгаво, отвечая на вопрос о товарообороте между странами и о товарах, поставки которых в Россию Сьерра-Леоне хотела бы расширить, заявил: «Да, можно сказать, что у нас пока есть трудности в этой области, но есть очень много и возможностей».

Он напомнил в интервью ТАСС, что в России потребляется много кофе, который сейчас закупается через третьи страны. Йонгаво призвал российских предпринимателей закупать кофе напрямую в Сьерра-Леоне, чтобы снизить пошлины и другие издержки, и рассказал, что уже посещал страну вместе с российскими бизнесменами, заинтересованными как в покупке, так и в выращивании кофе.

«И наше государство готово им сдавать под аренду землю, чтобы они выращивали кофе, так как тогда бы через 3-4 года они могли бы уже воплотить и реализовать нашу мечту о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне», – сказал он.

При этом посол подчеркнул, что, хотя Сьерра-Леоне не является крупнейшим производителем кофе в Африке, его кофе «очень качественный, органический».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Сьерра-Леоне заявила, что политика G7 по алмазам противоречит интересам России и африканских стран.

Страна также выразила желание разместить у себя заводы по сборке российских автомобилей.