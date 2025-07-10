Сьерра-Леоне: Политика G7 по алмазам противоречит интересам России и Африки

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, введенные G7 ограничения на импорт российских алмазов не только вредят экономике региона, но и были разработаны без должных консультаций с африканскими производителями. Маттай отметил: «Хотя они пытались сказать, что это хорошо для прозрачности, мы на самом деле не верим в это, потому что с нами не было надлежащих консультаций», передает РИА «Новости».

Фритаун, по словам министра, тесно сотрудничает с «Алросой» и министерством финансов России, чтобы противодействовать давлению G7 и сохранить Кимберлийский процесс в качестве международной системы сертификации алмазов. Он подчеркнул, что российская сторона активно поддерживает Сьерра-Леоне в Африканской ассоциации производителей алмазов, и обе страны работают над тем, чтобы не допустить замены Кимберлийского процесса альтернативными схемами.

Кроме того, Маттай рассказал, что Сьерра-Леоне рассчитывает на помощь России в оценке запасов критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, кобальт и никель. По его словам, стране необходимы дополнительные научные исследования и буровые работы, чтобы точно определить объемы ресурсов.

Что касается лития, министр сообщил, что в стране уже выдана одна лицензия дочерней компании китайской Gangfeng, которая планирует приступить к добыче к концу 2026 или началу 2027 года. При этом в ходе разведки выявлены и другие залежи лития, и Сьерра-Леоне надеется привлечь «Росгеологию» для обучения специалистов оценке и разработке новых месторождений.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы. Европейские трейдеры считают санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.