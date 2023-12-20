За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы

Tекст: Ольга Самофалова

ЕС запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. «ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, приобретение или передачу алмазов из России», говорится в публикации Совета ЕС.

Теперь ввозить алмазы в Европу можно только для личного пользования путешественникам и в рамках культурного обмена с Россией.

Сроки ввода запретов: с 1 января 2024 года вводится запрет на прямой импорт из России любых алмазов и изделий из них. К этому запрету присоединятся также страны G7, отметили в ЕК. Потом с 1 марта будет запрещен и непрямой импорт природных алмазов – российских по происхождению, но обработанных в третьих странах. А с 1 сентября нельзя будет завозить из третьих стран также российские синтетические алмазы, обработанные в этой стране, ювелирные изделия и часы с российскими алмазами.

Дело в том, что Россия в основном поставляет на экспорт необработанные алмазы, а уже в других странах их обрабатывают, делают частью ювелирных украшений или часов.

При этом Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, тогда как главным в мире покупателем необработанных алмазов – около 80% – является бельгийский Антверпен, который отнюдь не случайно называют мировой бриллиантовой столицей. Именно поэтому Бельгия очень долго торпедировала принятие такого запрета.

По итогам 2022 года (более свежие данные недоступны) главными покупателями алмазов из России были ОАЭ (1,64 млрд долларов), Бельгия (1,46 млрд долларов) и Индия (1,08 млрд долларов). Следом за ними по размерам экспорта, но с большим отставанием идут Армения (178 млн долларов), Израиль (104 млн долларов), Ботсвана (49 млн долларов).

Цель ЕС с помощью запрета на импорт алмазов снизить экспортные доходы российского бюджета.

«Экспорт алмазов занимает относительно небольшую долю в структуре всего российского экспорта, и основные риски от этих ограничений связаны с компанией «Алроса»,

– отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Выручка «Алросы» в 2022 году составила 4,5 млрд долларов – это меньше 1% от общего объема российского экспорта в размере 590 млрд долларов. Потеря доступа к алмазному хабу в Антверпене может лишить «Алросу» примерно трети прибыли. А чтобы компания не лишилась всего экспорта, придется найти способ обойти санкции и иметь возможность поставлять алмазы как минимум в ОАЭ и Индию, или найти новые «транзитные» точки для «перевалки» российских алмазов. Благо, что алмазы – это не нефть, здесь не нужны специальные танкеры, да и места при перевозке алмазы занимают намного меньше.

У России есть варианты обхода алмазных санкций, и она будет их реализовывать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет перенаправлять рынки сбыта, сказал министр финансов Антон Силуанов, добавив, что эти санкции не принесут пользу тем, кто их вводит.

«Долгое время Бельгия возражала против запрета на импорт российских алмазов, опасаясь, что лишится при этом весомой доли торговли: существует вероятность, что торговые потоки могут переместиться в другие хабы, такие как Индия или ОАЭ», – отмечает Беленькая.

«С учетом того, что Россия – крупнейший производитель алмазов, по итогам 2022 года на нее приходилось 35% всех добытых алмазов в мире, в ближайшей перспективе запрет на импорт вызовет дефицит на рынке и, как следствие, рост цен», – ожидает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Таким образом, самим европейцам придется покупать более дорогие ювелирные изделия и часы с алмазами.

За нерыночное вмешательство Запада расплачиваться как всегда будут обычные потребители. Впрочем, в отличие от энергоресурсов, ювелирные изделия сложно назвать товарами первой необходимости, поэтому налог в данном случае вводится на богатых западных потребителей.

Россия делит мировой рынок примерно пополам с компанией De Beers, говорил Силуанов. Это международная компания, которая добывает, обрабатывает и продает алмазы. Она была основана в Южной Африке и принадлежит британской горнодобывающей компании Anglo American (85%) и правительству Ботсваны (15%). Ее выигрыш от всей этой ситуации очевиден.

«Если санкции сработают, то восстановить или найти альтернативные каналы сбыта «Алросе» будет непросто. Но с другой стороны, сегодня в мире не построена система полной идентификации алмазного сырья от места добычи до места в витрине магазина. Поэтому на пути к конечному потребителю российский алмаз может стать промежуточным изделием с добавлением какого-либо элемента, допустим в Индии или Китае, после чего сможет получить клеймо известного ювелирного бренда», - рассуждает Скрыль.

Скупать российские алмазы, которые, вероятно, придется продавать с некоторой скидкой, вполне могут не только Индия и Китай, но и ОАЭ, Израиль и другие страны. «Те же в свою очередь будут продавать обработанные камни в Европейский союз, просто-напросто выдавая их за добытые в ЮАР или еще какой-то стране: вряд ли в Европейском союзе есть система отслеживания, способная на 100% определить место происхождения того или иного камня»,- заявил РИА «Новости» независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Он не исключает, что европейцы вообще будут закрывать глаза на происхождение камней, так как «властям Европейского союза рискованно фактически уничтожать собственную ювелирную индустрию, приносящую хорошие доходы в его казну».

Вся эта история может простимулировать Россию вместе с незападной частью мира трансформировать мировую алмазную отрасль и разработать собственные стандарты в данной области.

Потому что сейчас США, как основой покупатель, но не производитель, придумали этим стандарты, и вся отрасль подчиняется именно им. «Попытки ограничить продажи российских алмазов – это обычная конкурентная борьба, замаскированная под геополитическое высказывание. Достаточно сказать, что единственный пока что международный стандарт, по которому назначается ценность и стоимость каждого камня, принадлежит GIA, что значит Gemological Institute of America. Мы будем разрушать эти монополии. 85% населения Земли, и такая же доля перспективных рынков для бриллиантов, проживает в странах, разделяющих ценности суверенитета, за которые сейчас борется Россия. Соответственно, будем развивать рынки и стандарты этих стран, оказывая первостепенное внимание рынкам БРИКС+. В том числе в части стандартов GIA не должны быть истиной в последней инстанции», - заявил РИА «Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.