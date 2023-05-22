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Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

Российские алмазы найдут замену Бельгии Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
Евросоюз придумал еще один способ ужесточить санкции против России. Речь идет о запрете российских алмазов. Для России Бельгия была главным покупателем ее алмазов, но и для бриллиантовой столицы мира – Антверпена – российские алмазы крайне ценны. Кто же больше проиграет от новых ограничений? Подробности...
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    Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

    Российские алмазы найдут замену Бельгии
    		  
    22 мая 2023, 08:50
    Фото: Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Евросоюз придумал еще один способ ужесточить санкции против России. Речь идет о запрете российских алмазов. Для России Бельгия была главным покупателем ее алмазов, но и для бриллиантовой столицы мира – Антверпена – российские алмазы крайне ценны. Кто же больше проиграет от новых ограничений?

    В Евросоюзе планируют ограничить торговлю российскими алмазами. Об этом заявил перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, российские алмазы не вечны, поэтому подобные санкции необходимы и оправданы, передает Bloomberg.

    Для введения запрета необходимо одобрение всех членов ЕС. В прошлом году, когда США ввели подобные санкции, заявлялось об опасениях, что Бельгия, в которой сильно развита алмазная промышленность, выступит против таких санкций. Однако теперь западное агентство уверяет, что Бельгия готова присоединиться к ограничениям, если они будут одобрены не только ЕС, но и всеми странами G7.

    Для понимания: бельгийский Антверпен называют мировой бриллиантовой столицей. И это неудивительно, ведь город занимается торговлей алмазами с XV века. Через биржи города проходит до 80% мирового алмазного сырья. Около 1700 компаний и 4500 дилеров покупают и продают алмазы именно в этом городе (по данным торговой ассоциации Antwerp World Diamond Center).

    На практике пока такие санкции вводит только Великобритания, а не весь ЕС. А США отказались покупать российские алмазы еще в прошлом году.  Однако ЕС готовит очередной пакет санкций, и там может оказаться все что угодно.

    Как уже введенные США санкции сказались на крупнейшем российском производителе алмазов «Алроса»? И какие последствия можно ожидать, если ЕС решится принять подобные ограничения?

    «Алроса» прекратила в прошлом году публиковать статистику, однако, судя по всему, американские санкции не имели критического влияния на компанию.

    «Сильного удара по российской алмазной отрасли, а тем более – по российской экономике, конечно, эти санкции не нанесли. На самом деле, США никогда не были важным рынком сбыта для российских алмазов,

    там всегда продавалось максимум 0,2-0,3% от совокупного экспорта российских алмазов и бриллиантов (ограненные алмазы). Последние же для «Алросы» всегда были очень небольшой статьей экспорта – около 5-6%», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Все, что требовалось от «Алросы» – это перенаправить эту очень небольшую часть своего экспорта с американского на другие рынки. Мильчакова предполагает, что компании удалость «пристроить» предназначавшиеся для США алмазы в Китай, Индию и Турцию. Там спрос на алмазы огромный. Самое интересное, что после обработки российского алмаза, он превращается в бриллиант уже не российского происхождения. И на такой бриллиант никакие санкции США не распространяются. Американский комитет по надзору за ювелирной отраслью JVC еще прошлой весной официально разъяснил, что российские алмазы, ограненные в других странах, могут без ограничений экспортироваться в США. Скорее всего, страны ЕС и G7 тоже сохранят такую лазейку, если решатся запретить российские алмазы.

    «Самые большие неприятности этих санкций заключаются в том, что многие ювелирные компании с мировым именем зарегистрированы в США или странах «Большой семерки», которые также намерены обложить ограничительными мерами российскую алмазную отрасль. Отказ филиалов транснациональных ювелирных корпораций покупать российские алмазы может снизить объемы продаж алмазов из России, в том числе и в дружественных странах. Но, как правило, розничные торговцы покупают не неограненные алмазы, а как раз бриллианты, которые для «Алросы» всегда составляли незначительную статью продаж», – говорит Мильчакова.

    Эксперты не ожидают серьезных последствий для российской алмазной отрасли и в случае принятия ограничений Евросоюзом. Здесь удар по Бельгии и Антверпену может оказаться куда более значительным.

    «Рисков для «Алросы» от введения новых ограничений мы пока не видим, так как ЕС/G7 не являются ключевыми рынками сбыта для компании. В то же время низкая прозрачность на рынке алмазов усложняет процесс отслеживания российских камней», – говорят аналитики «БКС Мир инвестиций».

    Между тем Бельгия была и остается все же крупнейшим рынком сбыта для российских алмазов. Согласно данным за 2021 год (свежих отчетов нет), Бельгия купила более 28 млн карат российских алмазов на 1,9 млрд долларов. На втором месте после Бельгии – ОАЭ, которые купили 13,3 млн карат российских алмазов на 1,2 млрд долларов. На третьем месте была Индия – она купила 5,1 млн карат на 885 млн долларов. ОАЭ и Индия, как видно, шли с большим отставанием от Бельгии.

    Европейская страна приносила «Алросе» значимую долю в выручке – целых 36%. Тогда как Эмираты и Индия менее 20% по отдельности, но суммарно давали российской компании около 40% выручки.

    «Пока идет речь о запрете ввоза алмазов именно в Британию. Но даже если ЕС вообще закроет свой рынок для российских алмазов, Россия сможет перенаправить потоки в Индию и ОАЭ. Последние же, в свою очередь, почти наверняка станут «прокладкой» для бельгийских контор. Так что, вероятно, удастся обойтись даже без дисконта на алмазы»,

    – полагает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».

    Поэтому такие санкции в гораздо большей степени ударят все-таки по Антверпену, чем по России, считает он. «Бельгия, конечно, в последнее время расширяла круг поставщиков – Канада, Австралия и те же ОАЭ, которые сами импортируют российские алмазы. Однако по качеству и соотношению цена–качество аналогов нашим камням на рынке нет», – заключает эксперт.

     
     
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