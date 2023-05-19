В ЕС решили ограничить торговлю российскими алмазами

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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«План Киссинджера» предсказывает дальнейшую участь Украины

Идеи Киссинджера только кажутся приемлемыми для России Станислав Красильников/ТАСС
«Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», заявил в своем программном интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кроме того, по его словам, «Россия потеряет многие свои завоевания». На первый взгляд, это видится провозглашением сценария поражения России. На самом деле Киссинджер, похоже, имеет в виду нечто совсем иное. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    В ЕС решили ограничить торговлю российскими алмазами

    Глава Евросовета Мишель: ЕС ограничит торговлю российскими алмазами

    19 мая 2023, 10:37

    Текст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза имеют планы ввести ограничения на торговлю российскими алмазами для ужесточения антироссийских санкций, заявил перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель.

    По его словам, план состоит в том, что российские алмазы не вечны, поэтому подобные санкции необходимы и оправданны, пишет«Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

    Также издание отмечает, что для введения запрета необходимо одобрение всех членов ЕС. При этом даже Бельгия, в которой сильно развита алмазная промышленность, заявляла, что присоединится к ограничениям в том случае, если они будут одобрены странами G7.

    Мишель также рассказал, что в данный момент представители ЕС заняты «закрытием лазеек» в нынешней санкционной политике. Ранее Financial Times сообщала, что стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.

    Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
    Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
    		   
    17 мая 2023, 03:09
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.

    По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».

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    Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
    Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
    		   
    17 мая 2023, 07:57
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

    Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.

    Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».

    Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.

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    ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня

    17 мая 2023, 16:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.

    «ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.

    Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.

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    В ЕС признали нереалистичность идеи «отрезать» Индию от российской нефти
    РИА «Новости»: В Евросоюзе считают задачу по отрезанию Индии от российской нефти недостижимой
    		   
    18 мая 2023, 15:46
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Задачу «отрезать Индию от российской нефти» в Европейском союзе не считают реалистичной, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

    Источник, слова которого приводит РИА «Новости», заявил, что на саммите G7 в Японии, вероятно, будет затронут вопрос российской нефти. Эта тема, как и российские алмазы, является для «Большой семерки» «очень чувствительной», отметил он.

    Ценовой потолок, по оценке европейской стороны, стал «большим успехом», он позволил сохранить цены «на низком уровне», сказал источник.

    При этом цели «отрезать» Индию от российской нефти не ставилось, она является нереалистичной, сказал источник, добавив, что речь шла об ограничении российских нефтяных доходов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Индия защитила российскую нефть от претензий Европы.

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    В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
    Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России

    17 мая 2023, 10:18

    Текст: Алина Власенко

    Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники.

    Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».

    Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости».

    «Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов.

    Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер.

    Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.

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    Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС
    Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России

    16 мая 2023, 23:21

    Текст: Антон Антонов

    Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.

    В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».

    Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.

    В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.

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    Эксперты объяснили интригу в прессе относительно вступления Турции и Украины в ЕС
    Эксперты объяснили появление статьи о конкуренции между Турцией и Украиной за вступление в ЕС
    		   
    17 мая 2023, 17:57
    Фото: Altan Gocher/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Ни Украину, ни Турцию не примут в ближайшем будущем в ЕС. Все разговоры об этом – это авансы турецкой элите и создание иллюзорных надежд для Киева, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Вадим Трухачев. Ранее издание Politico рассказало о выборе в ЕС между Украиной и Турцией.

    «Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима. Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «южной Германией» или даже «южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он.

    «Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник.

    «Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог.

    «Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы.

    Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.

    Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС.

    Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство ЕС, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления его страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты, и чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей».

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    Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией
    Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения

    17 мая 2023, 08:54

    Текст: Александра Юдина

    Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico.

    По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение.

    При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС.

    Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.

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    Сунак назвал дешевое пиво одним из благ Brexit
    Сунак похвастался более дешевым пивом в пабах Британии после Brexit

    18 мая 2023, 00:54

    Текст: Антон Антонов

    Летом британцы смогут получить более дешевое пиво в пабах, поскольку Великобритания вышла из ЕС, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

    Сунак пояснил, что после Brexit в Великобритании «изменили акцизы на алкоголь». «Все это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже ввел», – приводит его слова «Прайм» со ссылкой на Guardian.

    Также Сунак указал на снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия, «свободные порты» с налоговыми льготами и более низкими тарифами для бизнеса. Однако Сунак признал, что есть проблема инфляции и роста госзаимствований. При этом он заявил, что «экономический оптимизм увеличивается, потребительское доверие растет, прогнозы роста повышаются».

    Напомним, британский королевский советник Альпер Али Риза заявлял, что после 2019 года события ( COVID-19, конфликт на Украине) разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit.

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    В Эстонии заявили о пределе в вопросе помощи Украине
    Эстонский политолог Райк заявила, что у коллективного Запада есть предел по вопросу помощи Украине

    17 мая 2023, 08:58

    Текст: Александра Юдина

    У коллективного Запада есть пределы в вопросах помощи Украине, их больше невозможно скрывать, выразила мнение директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.

    В своем Twitter (запрещен в России) она написала, что в Киеве открыто говорят о том, что не смогут вернуть все территории, в связи с чем становится логичным, что поддержку Украины стоит сократить, передает RT.

    Райк отметила, что в ситуации вокруг Украины страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО».

    Политолог добавила, что Запад «боится войны с Россией», а аргумент о том, что вступление Украины в НАТО укрепит оборону альянса, все еще трудно довести до людей.

    Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.

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    Лавров рассказал о жалобах стран Африки на «доставшие» требования Запада
    Лавров: Ряд стран Африки жалуется, что Запад достал требованием санкций против России

    17 мая 2023, 11:11

    Текст: Ольга Никитина

    В ряде стран Африки и Латинской Америки жалуются на то, что Запад «достал» их требованиями присоединиться к ограничительным мерам в отношении России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что западные государства угрожают напрямую и наказывают. «Я спросил у некоторых своих друзей из Африки, Латинской Америки, которые жалуются на то, что Запад просто их «достал» – по-русски говоря, – требуя присоединиться к санкциям, что им предлагают взамен экономически, финансово», – приводит его слова ТАСС.

    При этом эти страны понимают, что, присоединяясь к санкциям, он теряют. В случае введения антироссийских санкций Запад, «потупив взор», обещает «не наказывать» их. Вот и вся «дипломатия», подчеркнул Лавров.

    Запад, заявляющий о якобы изоляции России, считает себя «пупом Земли», и это объясняет его нынешнюю политику, отметил глава МИД России. По его словам, Попытки Запада заставить страны мирового большинства присоединиться к антироссийским санкциям наталкиваются на их желание проводить политику, основанную на национальных интересах и потребностей своей экономики.

    Лавров объяснил, что страны Глобального Юга под давлением со стороны Запада голосуют в ООН по провокационным резолюциям, поскольку «дешевле согласиться, чем объяснять, почему не буду этого делать». Они проголосовали, чтобы только от них отстали, но санкции не ввели, подчеркнул министр.

    «Если ты прав, то не будешь навязывать другим свою правоту путем шантажа, угроз и прямого санкционного наказания», – подчеркнул Лавров. У тех, кто уверен в собственной правоте, такого даже в мыслях не возникнет, а значит, Запад в ней не уверен, подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин подробно рассказывал, почему Россия начала СВО. У всей этой проблемы «ноги растут» из госпереворота и отказа Киева выполнять Минские соглашения, а также военных действий против жирных жителей Донбасса, перечислил министр. По его словам, российский лидер показал, что другого выхода у нашей страны не было.

    Также глава МИД заявил, что Запад методично стремится поставить ближайших союзников России на постсоветском пространстве в очень неудобное положение за их связи с Москвой. Запад обещает при этом золотые горы, но все оборачивается лишь вмешательством во внутренние дела, сказал Лавров.

    Ранее Лавров заявлял, что действия западных стран изолировать Россию потерпели полный провал, усилия Белого и его сателлитов заставить международное сообщество жить по «основанному на правилах порядку» терпят фиаско.

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    Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине без участия России
    Financial Times: G7 по просьбе Зеленского обсудит проведение саммита по Украине без участия России

    18 мая 2023, 14:45

    Текст: Ольга Никитина

    Лидеры стран «Большой семерки» обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского провести без участия России «мирный саммит» по решению украинского кризиса, пишут британские СМИ.

    Обсуждение состоится на этой неделе, в ходе трехдневной встречи в Хиросиме, сообщил газете Financial Times неназванный европейский чиновник.

    Мероприятие будет посвящено так называемому плану урегулирования, предложенному Зеленским и состоящим из десяти пунктов, поясняет радио Sputnik.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает Зеленский, и не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва.

    В Кремле отмечали, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.

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    В новый пакет антироссийских санкций ЕС решил включить 100 физических лиц и компаний

    17 мая 2023, 13:31

    Текст: Александра Юдина

    В Евросоюзе решили включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 российских физических и юридических лиц, сообщает портал «Еврообсервер».

    По информации источников в ЕС, заморожены счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний, в 11-й пакет будут добавлены около 100 наименований, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России.

    Также страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа, который до сих пор оставался вне санкционных игр.

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    Минск не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы
    Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

    18 мая 2023, 10:14

    Текст: Алина Власенко

    Белоруссия не исключает, что отзовет заявку на вступление в Совет Европы, если эта структура продолжит деструктивную линию в отношении Минска, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

    Так он прокомментировал прошедший в Рейкьявике саммит Совета Европы, в ходе которого Минск обвинили в депортации украинских детей.

    По словам Глаза, если Совет Европы и Запад продолжат деструктивную линию в отношении Минска, Белоруссия отзовет заявку на вступление в эту структуру и пересмотрит формат отношения с ней, передает БелТА.

    При этом пресс-секретарь белорусского МИД указал, что Совет Европы самостоятельно разрушил достижения предыдущих лет в отношениях с Минском, избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии.

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    В ЕС заявили о продолжении обсуждений антироссийских санкций
    Представители ЕС: Антироссийские санкции обсуждаются, но «в конце туннеля еще нет света»

    16 мая 2023, 11:52

    Текст: Александра Юдина

    Представители европейских стран продолжат обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций 16 мая, однако в данный момент «в конце туннеля света еще нет», сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

    По информации издания, четыре дипломата во время обсуждения введения нового пакета антироссийских санкций заявили, что света в конце туннеля еще нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Так, представители Германии недовольны предложением ЕС касательно введения санкций против тех стран, которые якобы помогают России обходить западные ограничения. В Берлине заметили, что вносить в черные списки в таком случае нужно не целые страны, а конкретные компании. При этом немецкие дипломаты признают, что и это отследить будет очень сложно.

    Газета указывает, что договоренности по 11-му пакету санкций не будут достигнуты до саммита G7 на этой неделе или даже до совета глав МИД ЕС на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России.

    Также страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа, который до сих пор оставался вне санкционных игр.

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