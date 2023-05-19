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В ЕС решили ограничить торговлю российскими алмазами
Глава Евросовета Мишель: ЕС ограничит торговлю российскими алмазами
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Представители Евросоюза имеют планы ввести ограничения на торговлю российскими алмазами для ужесточения антироссийских санкций, заявил перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, план состоит в том, что российские алмазы не вечны, поэтому подобные санкции необходимы и оправданны, пишет«Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
Также издание отмечает, что для введения запрета необходимо одобрение всех членов ЕС. При этом даже Бельгия, в которой сильно развита алмазная промышленность, заявляла, что присоединится к ограничениям в том случае, если они будут одобрены странами G7.
Мишель также рассказал, что в данный момент представители ЕС заняты «закрытием лазеек» в нынешней санкционной политике. Ранее Financial Times сообщала, что стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
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Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.
Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.
Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».
Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.
ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня
Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.
«ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.
Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.
В ЕС признали нереалистичность идеи «отрезать» Индию от российской нефти
РИА «Новости»: В Евросоюзе считают задачу по отрезанию Индии от российской нефти недостижимой
Задачу «отрезать Индию от российской нефти» в Европейском союзе не считают реалистичной, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Источник, слова которого приводит РИА «Новости», заявил, что на саммите G7 в Японии, вероятно, будет затронут вопрос российской нефти. Эта тема, как и российские алмазы, является для «Большой семерки» «очень чувствительной», отметил он.
Ценовой потолок, по оценке европейской стороны, стал «большим успехом», он позволил сохранить цены «на низком уровне», сказал источник.
При этом цели «отрезать» Индию от российской нефти не ставилось, она является нереалистичной, сказал источник, добавив, что речь шла об ограничении российских нефтяных доходов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Индия защитила российскую нефть от претензий Европы.
В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники.
Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».
Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости».
«Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов.
Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер.
Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.
Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС
Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России
Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.
В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».
Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.
В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.
Эксперты объяснили интригу в прессе относительно вступления Турции и Украины в ЕС
Эксперты объяснили появление статьи о конкуренции между Турцией и Украиной за вступление в ЕС
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Ни Украину, ни Турцию не примут в ближайшем будущем в ЕС. Все разговоры об этом – это авансы турецкой элите и создание иллюзорных надежд для Киева, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Вадим Трухачев. Ранее издание Politico рассказало о выборе в ЕС между Украиной и Турцией.
«Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима. Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «южной Германией» или даже «южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он.
«Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник.
«Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог.
«Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС.
Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство ЕС, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления его страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты, и чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей».
Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией
Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения
Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico.
По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение.
При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС.
Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.
Сунак назвал дешевое пиво одним из благ Brexit
Сунак похвастался более дешевым пивом в пабах Британии после Brexit
Летом британцы смогут получить более дешевое пиво в пабах, поскольку Великобритания вышла из ЕС, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Сунак пояснил, что после Brexit в Великобритании «изменили акцизы на алкоголь». «Все это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже ввел», – приводит его слова «Прайм» со ссылкой на Guardian.
Также Сунак указал на снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия, «свободные порты» с налоговыми льготами и более низкими тарифами для бизнеса. Однако Сунак признал, что есть проблема инфляции и роста госзаимствований. При этом он заявил, что «экономический оптимизм увеличивается, потребительское доверие растет, прогнозы роста повышаются».
Напомним, британский королевский советник Альпер Али Риза заявлял, что после 2019 года события ( COVID-19, конфликт на Украине) разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit.
В Эстонии заявили о пределе в вопросе помощи Украине
Эстонский политолог Райк заявила, что у коллективного Запада есть предел по вопросу помощи Украине
У коллективного Запада есть пределы в вопросах помощи Украине, их больше невозможно скрывать, выразила мнение директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.
В своем Twitter (запрещен в России) она написала, что в Киеве открыто говорят о том, что не смогут вернуть все территории, в связи с чем становится логичным, что поддержку Украины стоит сократить, передает RT.
Райк отметила, что в ситуации вокруг Украины страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО».
Политолог добавила, что Запад «боится войны с Россией», а аргумент о том, что вступление Украины в НАТО укрепит оборону альянса, все еще трудно довести до людей.
Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.
Лавров рассказал о жалобах стран Африки на «доставшие» требования Запада
Лавров: Ряд стран Африки жалуется, что Запад достал требованием санкций против России
В ряде стран Африки и Латинской Америки жалуются на то, что Запад «достал» их требованиями присоединиться к ограничительным мерам в отношении России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что западные государства угрожают напрямую и наказывают. «Я спросил у некоторых своих друзей из Африки, Латинской Америки, которые жалуются на то, что Запад просто их «достал» – по-русски говоря, – требуя присоединиться к санкциям, что им предлагают взамен экономически, финансово», – приводит его слова ТАСС.
При этом эти страны понимают, что, присоединяясь к санкциям, он теряют. В случае введения антироссийских санкций Запад, «потупив взор», обещает «не наказывать» их. Вот и вся «дипломатия», подчеркнул Лавров.
Запад, заявляющий о якобы изоляции России, считает себя «пупом Земли», и это объясняет его нынешнюю политику, отметил глава МИД России. По его словам, Попытки Запада заставить страны мирового большинства присоединиться к антироссийским санкциям наталкиваются на их желание проводить политику, основанную на национальных интересах и потребностей своей экономики.
Лавров объяснил, что страны Глобального Юга под давлением со стороны Запада голосуют в ООН по провокационным резолюциям, поскольку «дешевле согласиться, чем объяснять, почему не буду этого делать». Они проголосовали, чтобы только от них отстали, но санкции не ввели, подчеркнул министр.
«Если ты прав, то не будешь навязывать другим свою правоту путем шантажа, угроз и прямого санкционного наказания», – подчеркнул Лавров. У тех, кто уверен в собственной правоте, такого даже в мыслях не возникнет, а значит, Запад в ней не уверен, подчеркнул министр.
Лавров отметил, что президент России Владимир Путин подробно рассказывал, почему Россия начала СВО. У всей этой проблемы «ноги растут» из госпереворота и отказа Киева выполнять Минские соглашения, а также военных действий против жирных жителей Донбасса, перечислил министр. По его словам, российский лидер показал, что другого выхода у нашей страны не было.
Также глава МИД заявил, что Запад методично стремится поставить ближайших союзников России на постсоветском пространстве в очень неудобное положение за их связи с Москвой. Запад обещает при этом золотые горы, но все оборачивается лишь вмешательством во внутренние дела, сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что действия западных стран изолировать Россию потерпели полный провал, усилия Белого и его сателлитов заставить международное сообщество жить по «основанному на правилах порядку» терпят фиаско.
Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине без участия России
Financial Times: G7 по просьбе Зеленского обсудит проведение саммита по Украине без участия России
Лидеры стран «Большой семерки» обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского провести без участия России «мирный саммит» по решению украинского кризиса, пишут британские СМИ.
Обсуждение состоится на этой неделе, в ходе трехдневной встречи в Хиросиме, сообщил газете Financial Times неназванный европейский чиновник.
Мероприятие будет посвящено так называемому плану урегулирования, предложенному Зеленским и состоящим из десяти пунктов, поясняет радио Sputnik.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает Зеленский, и не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва.
В Кремле отмечали, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.
В новый пакет антироссийских санкций ЕС решил включить 100 физических лиц и компаний
В Евросоюзе решили включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 российских физических и юридических лиц, сообщает портал «Еврообсервер».
По информации источников в ЕС, заморожены счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний, в 11-й пакет будут добавлены около 100 наименований, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России.
Также страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа, который до сих пор оставался вне санкционных игр.
Минск не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы
Белоруссия не исключает, что отзовет заявку на вступление в Совет Европы, если эта структура продолжит деструктивную линию в отношении Минска, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Так он прокомментировал прошедший в Рейкьявике саммит Совета Европы, в ходе которого Минск обвинили в депортации украинских детей.
По словам Глаза, если Совет Европы и Запад продолжат деструктивную линию в отношении Минска, Белоруссия отзовет заявку на вступление в эту структуру и пересмотрит формат отношения с ней, передает БелТА.
При этом пресс-секретарь белорусского МИД указал, что Совет Европы самостоятельно разрушил достижения предыдущих лет в отношениях с Минском, избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии.
В ЕС заявили о продолжении обсуждений антироссийских санкций
Представители ЕС: Антироссийские санкции обсуждаются, но «в конце туннеля еще нет света»
Представители европейских стран продолжат обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций 16 мая, однако в данный момент «в конце туннеля света еще нет», сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
По информации издания, четыре дипломата во время обсуждения введения нового пакета антироссийских санкций заявили, что света в конце туннеля еще нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Так, представители Германии недовольны предложением ЕС касательно введения санкций против тех стран, которые якобы помогают России обходить западные ограничения. В Берлине заметили, что вносить в черные списки в таком случае нужно не целые страны, а конкретные компании. При этом немецкие дипломаты признают, что и это отследить будет очень сложно.
Газета указывает, что договоренности по 11-му пакету санкций не будут достигнуты до саммита G7 на этой неделе или даже до совета глав МИД ЕС на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России.
Также страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа, который до сих пор оставался вне санкционных игр.