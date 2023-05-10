FT: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии

Financial Times: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии

Стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times.

По данным газеты, изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, так как они обеспечивают создание 60% рабочих мест в этой отрасли в Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Как отметил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 млн человек.

Также газета отмечает, что в данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, в том случае, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

«Но ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов», – резюмирует издание.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.