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FT: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Financial Times: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
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Стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times.
По данным газеты, изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, так как они обеспечивают создание 60% рабочих мест в этой отрасли в Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как отметил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 млн человек.
Также газета отмечает, что в данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, в том случае, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.
«Но ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов», – резюмирует издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Экс-советник главы Пентагона сказал, как относиться к Москве
Полковник Макгрегор: США должны понимать интересы России и пытаться нормализовать отношения
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Американской администрации Джо Байдена необходимо наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, избегая открытого противостояния с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим Макгрегор выразил мнение, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, и это может подтолкнуть к войне с Россией.
Американский военный считает, что США нужно вместе с союзниками вмешаться и провести переговоры без всяких условий. Также экс-советник главы Пентагона призвал выбросить из головы чушь о том, что «русские готовы совершать национальное самоубийство», передает РИА «Новости».
Полковник напомнил, Россия и США успешно совместно боролась с исламистами, а Москва помогала Вашингтону разведданными. Он также считает, что США должны относиться к России как к равному партнеру, и понимать интересы Москвы.
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва неоднократно подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Шольц призвал ЕС не дать «запугать себя» парадом в Москве
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Евросоюз не должен позволить «запугать себя» парадом Победы на Красной площади в Москве, содружеству необходимо продолжать поддержку Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте.
Шольц призвал ЕС оставаться верным поддержке киевского режима «столько, сколько потребуется». По его словам, посыл 9 Мая не должен заключаться в том, что транслирует Россия, передает ФАН.
Посыл Европейского союза в этот день заключается в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим», заявил Шольц.
Во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, глава государства заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что нашей стране удастся с этим справиться.
Российский лидер также отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Глава ЕК пообещала Украине меры против обхода антироссийских санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине принять меры против обхода антироссийских санкций ЕС
Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также фон дер Ляйен подтвердила сообщения европейских СМИ о том, что Европейский союз не способен ввести санкции против Росатома. По ее словам, ЕК продолжает оказывать давление на правительства европейских стран, выступающие против этого запрета. В первую очередь речь идет о Франции и Венгрии, передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, в новый, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций будет включать добавление новых товаров в список, запрещенных к транзиту через территорию России, а также новые инструменты по борьбе с обходом санкций.
Так, страны ЕС, по ее словам, могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. Глава ЕК пояснила, что такие меры будут введены теперь, когда стал заметен «подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран», передает РИА «Новости».
Кроме того, глава ЕК пообещала Зеленскому, что Еврокомиссия после 2023 года, когда истечет внеплановая программа гражданского финансирования Киева на уровне 1,5 млрд евро в месяц, приступит к разработке новой программы.
В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нашу страну несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин подчеркивал, что антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу. Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, отмечал глава государства.
Белый дом назвал возможный дефолт в США подарком для России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и Китая
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Если бы в США произошел дефолт по федеральному долгу, это стало бы подарком для России, Китая, а также остальных конкурентов Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер потребовала от Конгресса США «сделать свою работу и предотвратить дефолт». При этом Жан-Пьер заявила, что в планы Белого дома «не входит» краткосрочное повышение лимита. Она заявила, что при участии Конгресса США искусственно созданную ситуацию с госдолгом удастся «легко разрешить». По ее словам, Байден намерен «ясно дать понять лидерам Конгресса, что они должны действовать и избежать дефолта».
Также Жан-Пьер напомнила о словах директора национальной разведки США Эврил Хейнс, которая указывала, что Россия и Китай могут воспользоваться последствиями дефолта в информационном поле, передает ТАСС.
Позднее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что во вторник Байден и лидеры Конгресса «повторили свои позиции», но не достигли «никакого продвижения». Маккарти «очень ясно дал понять президенту, что остается всего две недели», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что согласился обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, «но не под угрозой краха». «Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», – заявил Байден, который дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта», например, кратковременного повышения потолка госдолга. Байден допустил, что может остаться в стране и не принять участия в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, из-за ситуации с госдолгом.
Напомним, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис.
В МИД объяснили отсутствие послов Британии и США на параде в Москве
Посол США в России Линн Трейси и посол Британии в России Дебора Броннерт отсутствовали на параде Победы в Москве, поскольку не были приглашены на него, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
На вопрос журналистов о том, приглашены ли были послы, Рябков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Также Рябков рассказал, что ответные шаги России на невыдачу США виз российским журналистам прорабатываются, поскольку в этом нет никакой спешки.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
ЕС предложил санкции против компаний из нескольких стран за поддержку России
Bloomberg узнало о предложении ЕС ввести санкции против компаний из нескольких стран за поддержку ВПК России
ЕС хочет ввести санкции против десятков компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана за поддержку российского ВПК, свидетельствуют внутренние документы Еврокомиссии.
По данным Bloomberg, речь идет о более чем 35 компаниях. Bloomberg приводит список китайских компаний, уже публиковавшийся в СМИ. Названия компаний из других стран не указаны. Предусмотрены санкции против примерно 70 лиц, их имена и гражданство также не сообщаются, передает ТАСС.
В ЕС хотят ввести ограничения на продукты интеллектуальной собственности и лицензии на их производство, экспорт дополнительных технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, планируются новые ограничения в отношении СМИ, например, против RT Балканы, и санкции против российских юридических лиц, в том числе в сфере IT, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций. СМИ сообщали, что ЕС может заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
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Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образом защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
Американский журналист пристыдил США за поддержку Украины
Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы стыдно за поддержку Украины со стороны США
Соединенные Штаты сейчас защищают «нацистских террористов» на Украине, ветеранам Второй мировой войны было бы за это стыдно, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Хинкл написал Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что его дедушкам «было бы противно видеть, что стало с их страной». Он подчеркнул, что США сейчас «защищают нацистских террористов, которых они помогли уничтожить», когда были молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», передает РИА «Новости».
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
В США заявили о желании Киева любыми способами втянуть их в конфликт с Россией
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Киева втянуть США в конфликт с Россией на Украине
Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На своем YouTube-канале Макгрегор назвал режим в Киеве «отчаявшимся». Он заявил, что украинские потери убитыми составили 300 тыс. военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, а также избегать открытого противостояния с Москвой.