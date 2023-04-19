Индия может глобально увеличить доходы России

Товарооборот России и Индии досрочно вырос до рекордных 35 млрд долларов. Тем не менее этот показатель все еще мал для такой страны, как Индия, учитывая ее первое место в мире по численности населения. По мнению экспертов, развитию торговли между странами препятствует сразу несколько факторов, причем санкции США – не самый главный из них.

Во вторник стало известно о том, что товарооборот между Россией и Индией в 2022 году превысил 35 млрд долларов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. «В основном, конечно, это происходит за счет поставки энергоносителей и минеральных удобрений в Индию», – добавил министр.

В частности, Россия нарастила экспорт удобрений в Индию в 2022 году в 3,4 раза. Также вероятно увеличение поставок товаров российского лесопромышленного комплекса, систем биометрии и ИТ-продуктов. Что касается энергетического комплекса, здесь Россия не ограничивается одним лишь экспортом нефти, в настоящее время идут переговоры по инвестициям Нью-Дели в российские проекты ТЭК.

Кроме того, Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмашзавод», входит в состав группы «УЗТМ-Картэкс») обсуждает создание в Индии совместного предприятия по производству горно-шахтного оборудования. Еще одним перспективным направлением является судостроение. «Имею в виду проектирование и совместное строительство грузовых и пассажирских судов, а также дноуглубительной техники», – отметил Мантуров.

В целом же, как отметил министр, Россия и Индия «досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами наших стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в 30 млрд долларов к 2025 году». Тем не менее, как считают эксперты, торговые отношения стран имеют куда больший потенциал для роста, потому России удалось за короткий срок войти в пятерку крупнейших партнеров Индии. Однако реализации этого потенциала мешают несколько факторов.

«Конечно, текущий рост товарооборота можно объяснить активизацией нефтяных поставок со стороны России в Индию. Оценить экспорт Нью-Дели несколько сложнее, поскольку все значимые продажи в настоящее время проводятся через третьи страны из-за банальных опасений попасть под вторичные санкции США. Соответственно, в статистику они не попадают», – сказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

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«Также санкции серьезно влияют на будущее индийско-российских торговых отношений. Если они не будут сняты в течение ближайших нескольких лет, то Индия фактически превращается для России в мощный экономический канал, по которому можно будет выкупать что-либо формально запрещенное. В этом случае у Дели будет расти импорт», – отмечает эксперт.

«Но у нас до сих пор имеется достаточное число проблем. В частности, торговля Индии и России не сбалансирована. Долгое время Индия не могла найти свое место в структуре российского импорта. Россия либо сама что-то производила, либо закупала необходимое на Западе и в Китае. Постепенно Европу и США сменил Китай, но про другого восточного гиганта мы так и не вспоминали», – подчеркивает собеседник.

«И если импорт из Москвы в сторону Дели увеличился колоссально, то поставки в Россию практически никак не изменились.

Сохраняется и проблема поиска подходящих средств для расчета. Рубль и рупия – приемлемые варианты, однако индийские учреждения крайне опасаются попасть под вторичные санкции США. Что-то придумать здесь в настоящий момент достаточно трудно», – уточняет эксперт.

Эксперт также выразил сомнение в том, что росту взаимной торговли по итогам прошлого года способствовало развитие транспортного коридора «Север – Юг». «Коридор работает с 90-х годов, но ничего приемлемого из него выковать не удалось. Конечно, новые объемы товаров идут и через него, но, повторюсь, рост продаж приходится именно на нефть, а ее по данному каналу не провезешь», – отметил Куприянов.

«Помимо нефти, еще одной важной статьей экспорта стали драгоценные камни. Помню, в Дели очень переживали, что санкции коснутся российских алмазов, поскольку на базе их обработки в стране функционирует большое число предприятий», – добавил политолог и экономист Иван Лизан.

«Также активно развивался экспорт сельскохозяйственной продукции. В целом рынок продовольствия сильно «потрясло» в прошлом году, а это привело к росту цен на многие продукты, что, собственно, и отразилось на нашем товарообороте. Однако Индия поставляла свою продукцию в Россию в гораздо более скромных объемах», – отмечает эксперт.

«Дели отправлял нам некоторые фармацевтические субстанции, машинное оборудование и продовольственные товары. Эти объемы необходимо увеличивать. В России планируют наращивать закупки ткани и одежды. Возможно, будут ввозиться автомобили, но это направление сотрудничества остается под вопросом», – акцентирует собеседник.

«Мы декларируем особые отношения с Индией, однако наш товарооборот до сих пор составляет лишь 35 млрд долларов. Эта цифра не впечатляет, учитывая тот факт, что речь идет о стране, которая вышла на первое место в мире по численности населения. Для сравнения напомню: с Белоруссией мы торгуем на 43 млрд долларов», – подчеркивает Лизан.

«С другой стороны, в Дели продолжают придерживаться так называемой политики неприсоединения. С ними можно вести дела.

Индия открыта к обсуждению любых вопросов и может лавировать в вопросе вторичных санкций США. В принципе, мы даже способны перейти в расчетах на национальные валюты – была бы политическая воля на это», – отмечает собеседник.

«По большому счету прошлый год показал одну интересную вещь: нашим торговым отношениям с Индией мешают не столько внешние силы, сколько промахи на изначальном этапе выстраивания взаимной торговли. Некоторые наши бизнесмены до сих пор посматривают на Запад, в упор не замечая возможности и перспективы Востока», – рассуждает эксперт.



На ваш взгляд Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России? С Бразилией

С Индией

С Китаем



«Это краеугольная проблема, которая создает дальнейшие трудности. Если с нашей стороны нет интереса к Индии и ее рынку, то откуда возьмется нужда в разработке новых масштабных проектов, включая вопросы инфраструктуры и логистики? Про коридор «Север – Юг» много говорят, но он находится не в лучшем состоянии. Поэтому нам есть над чем работать», – резюмирует Лизан.