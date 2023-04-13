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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Орбан на совещании правящей партии включил США в число трех главных противников Global Look Press
Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

Замминистра иностранных дел Украины с визитом в Индии REUTERS/Anushree Fadnavis
Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
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Как немцы с треском провалили оборону Крыма

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Дмитрий Орехов
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    Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

    Замминистра иностранных дел Украины с визитом в Индии
    		  
    13 апреля 2023, 14:56
    Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему.

    Мотивы Джапаровой – и киевского режима в целом – очевидны. На сегодняшний день Глобальный Юг если не поддерживает Москву, то как минимум сочувствует ей. Или же занимает по-настоящему нейтральную позицию. А Индия – не только один из лидеров Глобального Юга, но и самая большая в мире демократия. Ее позиция благожелательного нейтралитета по отношению к Москве разрушает западный миф о том, что весь «демократический мир» противостоит «авторитарной России».

    Перетянуть Индию

    На убеждение индийской стороны украинские гости не жалели слов. Они просили, например, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди позвонил Зеленскому, приехал в Киев. А также чтобы он передал киевскому режиму какую-то гуманитарную помощь (лекарства, медицинское оборудование) и попросил Россию «прекратить войну». Все это Джапарова назвала «призывом сыграть более важную роль в разрешении конфликта».

    Так, Джапарова предложила «перевернуть страницу истории и построить новые отношения». Проще говоря, предложила Индии забыть украино-пакистанское сотрудничество в военной сфере. То есть на начатые после свержения Имрана Хана поставки пакистанского оружия Украине, а также на поддержку Киевом позиций Исламабада по вопросу Кашмира.

    Однако гораздо более болезненной для двусторонних отношений является другая страница – роль Украины в операции «Ганг». Речь идет о событиях 2022 года. Тогда Россией были предприняты усилия по вывозу тысяч индийских студентов из зоны российско-украинского конфликта – то есть с территории Украины (откуда они перебрасывались в Восточную Европу, а потом самолетами домой).

    Дело в том, что киевский режим чинил максимально возможное количество препятствий для подобного выезда, фактически взяв студентов в заложники. Так, Москва предлагала организовать для них коридор через российскую территорию – однако Киев отпускать студентов отказался.

    «По сути дела, их удерживают в качестве заложников. Националисты предлагают им покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают им ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия, а значит, подвергать жизнь иностранных студентов опасности», – рассказывал о судьбе индийских студентов в Харькове представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

    К процессу пришлось подключиться посольству Индии не только в Киеве, но и в Москве – вплоть до того, что часть индийских дипломатов была вынуждена выехать на место, в приграничные регионы, чтобы разруливать ситуацию на месте. В итоге студентов вывезли, однако не всех – некоторые студенты погибли в ходе боевых действий. И отнюдь не по вине российских войск. И в Нью-Дели об этом помнят.

    Чужое дело

    Помнят – и отчасти поэтому особого пиетета к киевскому режиму не испытывают. Ни индийский премьер, ни даже министр иностранных дел не стали встречаться с украинской гостьей. А местная пресса комментировала этот визит крайне холодно.

    Нью-Дели вполне комфортно себя чувствует в нынешней позиции, когда Индия сотрудничает с Москвой.

    И не собирается слушать наставления Джапаровой или Блинкена о том, контакты с кем страна должна диверсифицировать – тем более что украинской стороне нечего предложить для такой диверсификации.

    Украина не может заменить для Индии российское оружие и нефть (поскольку у Украины ничего этого нет), не может дать инвестиции (поскольку сама выпрашивает деньги). Украина не способна поделиться с Индией никакими новейшими технологиями по причине отсутствия таковых – разве что технологиями унизительного выпрашивания подачек у Запада, в чем Индия точно не нуждается. Украина не может дать индийцам даже уважения – поскольку украинская дипломатия не демонстрирует его даже европейским союзникам. Киев (в рамках американского дипломатического курса) способен предложить лишь нравоучения и требования принять сторону в конфликте – в конфликте, который Нью-Дели никак не касается.

    «Европа занимала крайне молчаливую позицию по многим вопросам, происходящим, например, в Азии. Так почему после этого Азия должна вообще в чем-то доверять Европе? Европа должна повзрослеть и отказаться от мировоззрения, согласно которому проблемы Европы – это проблемы всего мира, а проблемы всего мира – это не проблемы Европы», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

    И действительно, весь мир (включая Азию) обеспокоен проблемами устойчивого развития, доступа к продовольствию и технологическому прогрессу. А вместо этого Европа и Америка пытаются внушить Глобальному Югу, что главной угрозой для всех являются действия России на Украине – и, по сути, отвлечь Индию с другими странами от решения настоящих, беспокоящих их проблем.

    Нью-Дели же отвлекаться не намерен. Именно поэтому Нью-Дели, вопреки всем просьбам Джапаровой, намерен сосредоточить саммит G20 (который пройдет летом в Индии) на борьбе с реальными мировыми угрозами. «На наш взгляд, саммит не должен быть политизирован», – заявили лица, ответственные за его подготовку. Именно поэтому там не планируется присутствие Владимира Зеленского – ни вживую, ни посредством видеосвязи. Именно поэтому никаких политических санкций против Владимира Путина никто принимать не будет. Уж точно не Нарендра Моди, который сам недавно находился под американскими санкциями (и этого не забыл).

    Партия нейтралитета

    Что же касается участия в дипломатическом процессе, то, на первый взгляд, ситуация выглядит странно. Украинский конфликт сейчас является сосредоточием мировой политики – глобальной сценой, где у каждой державы есть возможность показать свои лидерские навыки.

    Все страны, которые претендуют хотя бы на региональное лидерство, уже выступили со своими проектами по украинскому урегулированию.

    Турция запустила Стамбульский формат и посредничала в реализации зерновой сделки. Китай презентовал свои 12 мирных заповедей. Бразилия тоже подключается к процессу. Одна только Индия, казалось бы, стоит в стороне.

    На самом деле не стоит. Еще в конце прошлого года премьер-министр Нарендра Моди представил свое видение мирного плана – статью под заголовком «Наша эра не должна быть эпохой войн». По иронии, в ней озвучены многие из тех тезисов, которые позже вошли в 12 заповедей товарища Си. Возможно, проблема Индии в том, что она свои взгляды не трансформировала в конкретный план, а китайцы свои (или индийские) – трансформировали.

    По сути, это единственный недочет Индии в ее стратегии нейтралитета в украинском вопросе. В остальном Нарендра Моди играет эту часть глобальной шахматной партии безукоризненно. И уж точно не Киев может хоть как-то повлиять на эту игру.
     
     
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