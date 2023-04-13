Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему.

Мотивы Джапаровой – и киевского режима в целом – очевидны. На сегодняшний день Глобальный Юг если не поддерживает Москву, то как минимум сочувствует ей. Или же занимает по-настоящему нейтральную позицию. А Индия – не только один из лидеров Глобального Юга, но и самая большая в мире демократия. Ее позиция благожелательного нейтралитета по отношению к Москве разрушает западный миф о том, что весь «демократический мир» противостоит «авторитарной России».

Перетянуть Индию

На убеждение индийской стороны украинские гости не жалели слов. Они просили, например, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди позвонил Зеленскому, приехал в Киев. А также чтобы он передал киевскому режиму какую-то гуманитарную помощь (лекарства, медицинское оборудование) и попросил Россию «прекратить войну». Все это Джапарова назвала «призывом сыграть более важную роль в разрешении конфликта».

Так, Джапарова предложила «перевернуть страницу истории и построить новые отношения». Проще говоря, предложила Индии забыть украино-пакистанское сотрудничество в военной сфере. То есть на начатые после свержения Имрана Хана поставки пакистанского оружия Украине, а также на поддержку Киевом позиций Исламабада по вопросу Кашмира.

Однако гораздо более болезненной для двусторонних отношений является другая страница – роль Украины в операции «Ганг». Речь идет о событиях 2022 года. Тогда Россией были предприняты усилия по вывозу тысяч индийских студентов из зоны российско-украинского конфликта – то есть с территории Украины (откуда они перебрасывались в Восточную Европу, а потом самолетами домой).

Дело в том, что киевский режим чинил максимально возможное количество препятствий для подобного выезда, фактически взяв студентов в заложники. Так, Москва предлагала организовать для них коридор через российскую территорию – однако Киев отпускать студентов отказался.

«По сути дела, их удерживают в качестве заложников. Националисты предлагают им покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают им ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия, а значит, подвергать жизнь иностранных студентов опасности», – рассказывал о судьбе индийских студентов в Харькове представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

К процессу пришлось подключиться посольству Индии не только в Киеве, но и в Москве – вплоть до того, что часть индийских дипломатов была вынуждена выехать на место, в приграничные регионы, чтобы разруливать ситуацию на месте. В итоге студентов вывезли, однако не всех – некоторые студенты погибли в ходе боевых действий. И отнюдь не по вине российских войск. И в Нью-Дели об этом помнят.

Чужое дело

Помнят – и отчасти поэтому особого пиетета к киевскому режиму не испытывают. Ни индийский премьер, ни даже министр иностранных дел не стали встречаться с украинской гостьей. А местная пресса комментировала этот визит крайне холодно.

Нью-Дели вполне комфортно себя чувствует в нынешней позиции, когда Индия сотрудничает с Москвой.

И не собирается слушать наставления Джапаровой или Блинкена о том, контакты с кем страна должна диверсифицировать – тем более что украинской стороне нечего предложить для такой диверсификации.

Украина не может заменить для Индии российское оружие и нефть (поскольку у Украины ничего этого нет), не может дать инвестиции (поскольку сама выпрашивает деньги). Украина не способна поделиться с Индией никакими новейшими технологиями по причине отсутствия таковых – разве что технологиями унизительного выпрашивания подачек у Запада, в чем Индия точно не нуждается. Украина не может дать индийцам даже уважения – поскольку украинская дипломатия не демонстрирует его даже европейским союзникам. Киев (в рамках американского дипломатического курса) способен предложить лишь нравоучения и требования принять сторону в конфликте – в конфликте, который Нью-Дели никак не касается.

«Европа занимала крайне молчаливую позицию по многим вопросам, происходящим, например, в Азии. Так почему после этого Азия должна вообще в чем-то доверять Европе? Европа должна повзрослеть и отказаться от мировоззрения, согласно которому проблемы Европы – это проблемы всего мира, а проблемы всего мира – это не проблемы Европы», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

И действительно, весь мир (включая Азию) обеспокоен проблемами устойчивого развития, доступа к продовольствию и технологическому прогрессу. А вместо этого Европа и Америка пытаются внушить Глобальному Югу, что главной угрозой для всех являются действия России на Украине – и, по сути, отвлечь Индию с другими странами от решения настоящих, беспокоящих их проблем.

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Нью-Дели же отвлекаться не намерен. Именно поэтому Нью-Дели, вопреки всем просьбам Джапаровой, намерен сосредоточить саммит G20 (который пройдет летом в Индии) на борьбе с реальными мировыми угрозами. «На наш взгляд, саммит не должен быть политизирован», – заявили лица, ответственные за его подготовку. Именно поэтому там не планируется присутствие Владимира Зеленского – ни вживую, ни посредством видеосвязи. Именно поэтому никаких политических санкций против Владимира Путина никто принимать не будет. Уж точно не Нарендра Моди, который сам недавно находился под американскими санкциями (и этого не забыл).

Партия нейтралитета

Что же касается участия в дипломатическом процессе, то, на первый взгляд, ситуация выглядит странно. Украинский конфликт сейчас является сосредоточием мировой политики – глобальной сценой, где у каждой державы есть возможность показать свои лидерские навыки.

Все страны, которые претендуют хотя бы на региональное лидерство, уже выступили со своими проектами по украинскому урегулированию.

Турция запустила Стамбульский формат и посредничала в реализации зерновой сделки. Китай презентовал свои 12 мирных заповедей. Бразилия тоже подключается к процессу. Одна только Индия, казалось бы, стоит в стороне.

На самом деле не стоит. Еще в конце прошлого года премьер-министр Нарендра Моди представил свое видение мирного плана – статью под заголовком «Наша эра не должна быть эпохой войн». По иронии, в ней озвучены многие из тех тезисов, которые позже вошли в 12 заповедей товарища Си. Возможно, проблема Индии в том, что она свои взгляды не трансформировала в конкретный план, а китайцы свои (или индийские) – трансформировали.

По сути, это единственный недочет Индии в ее стратегии нейтралитета в украинском вопросе. В остальном Нарендра Моди играет эту часть глобальной шахматной партии безукоризненно. И уж точно не Киев может хоть как-то повлиять на эту игру.