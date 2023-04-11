В российско-украинский конфликт хочет вмешаться Бразилия

Президент Бразилии едет в Китай, чтобы «помирить Украину и Россию»

Китай вновь подтверждает обретение нового статуса на мировой дипломатической сцене. Вслед за визитом Си Цзинпина в Москву и поездкой европейских лидеров в КНР, на этот раз в Пекин собрался президент Бразилии Лула да Силва. Этот визит, как заявляется, будет иметь прямое отношение к России и событиям на Украине – и у да Силвы есть даже некий мирный план. О чем этот документ и выгоден ли он нашей стране?

Китай официально подтвердил предстоящий визит в страну лидера крупнейшей страны Латинской Америки – Бразилии. Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай с государственным визитом 12-15 апреля.

А накануне этого визита одно из ведущих испанских изданий АВС рассказывает о главных целях поездки. В частности, сообщается, что планируется «помирить Украину и Россию по-бразильски». Этот план, созданный под непосредственным руководством президента Лулы Инасиу да Силвы, называют также «третьим способом достижения прекращения военных действий» на территории Незалежной.

Напомним, что под первыми двумя на Западе понимается, по сути, одно и то же:

а) проект оказания военной помощи Киеву, которая приведет к «возвращению временно оккупированных Россией земель» (имеются в виду Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области);

б) принуждение России к капитуляции и выводу подразделений ВС РФ за границы Украины, установленные в 1991 году.

Мирные инициативы Си Цзиньпина, изложенные им в 12 пунктах, за способ прекращения боевых действий Западом не считаются. Ведь они, как заявляют западные политики и политологи, «принесут выгоды только России».

Бразилия же с Лулой во главе, по словам вашингтонского корреспондента АВС Давида Аландете, предлагает «стратегию умиротворения Владимира Путина, вместо того, чтобы продолжать пытаться загонять его в угол». Журналист утверждает, что «да Силва уже направил в Москву собственный мирный план, который включает в себя важные уступки со стороны украинцев, в частности, окончательный отказ от Крымского полуострова, возвращенного Россией в 2014 году. Он также предлагает, чтобы Россия от Донбасса отказалась, поскольку в случае примирения нельзя, чтобы одни получили полное удовлетворение всех своих претензий, а другие – ничего. Надо, чтобы каждый что-то потерял. В равной мере».

Журналист считает, что план имеет хорошие шансы быть одобренным Москвой, поскольку возвращение Крыма в состав России будет признано всем мировым сообществом. О признании новых территорий России, впрочем, в плане бразильского президента речи не идет.

Однако вряд ли только за это стоит вносить да Силву в список недоброжелателей России. В конце января 2023 года в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем да Силва выступил с заявлением об отказе поставлять ВСУ боеприпасы. Кроме того, бразильский лидер выразил мнение, что «ЕС и США поспешили вступить в войну на Украине, вместо того, чтобы надавить на рычаги тушения возникшего конфликта и использовать все возможности организации переговоров». Не способствовало разрешению ситуации, по словам да Силвы, и то, что «НАТО слишком приближается к границам России», создавая угрозу ее безопасности.

А буквально пару недель назад Бразилия официально отказалась подписывать антироссйскую декларацию «саммита за демократию». Иначе говоря, президент Бразилии на данный момент выглядит действительно нейтральным по отношению к происходящим на Украине событиям.

«Это то, что ни Украина, ни ее союзники в Вашингтоне не хотят слышать в данный момент,

но Лула пользуется усталостью международного сообщества от наступающих неприятных последствий конфликта – роста цен на топливо, разгона инфляции. Во время визита в Пекин на этой неделе (он был вынужден перенести его на несколько дней из-за перенесенной пневмонии) Лула предложит председателю Си Цзиньпину настаивать на начале диалога», – уверен обозреватель бразильского издания.

Несколько дней назад глава МИДа Бразилии Мауру Виейра в интервью британской Financial Times заявил о намерении Лулы в ходе посещения Китая выступить с инициативой создания «мирного клуба». Участники которого, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, должны заняться «организацией процесса возвращения мира на украинскую землю».

Собственно, Россия не против мирных переговоров – против них как раз активно возражает Запад. И это ровно то, о чем говорит бразильский лидер. В минувший четверг да Силва заявил: «Мы не согласны с вторжением России на Украину. Но я убежден, что и Украина, и Россия ждут, что кто-то извне придет и скажет: давайте сядем и поговорим». Лула указал, что этим кем-то является Китай, поскольку его напряженность в отношениях с США дает ему «чрезвычайный потенциал для выступления».

По словам команды Лулы, он желает создать некую посредническую группу, в которую войдут Бразилия, Китай, Индия и Индонезия. Во время визита в США в феврале бразильский президент уже приносил в Белый дом свой мирный план, но в Вашингтоне не посчитали целесообразным «ставить россиян и украинцев в одну переговорную плоскость», то есть обойтись без навешивания одной стороне ярлыка волка-агрессора, а второй – безобидного терпилы-ягненка, пытающегося устоять против щелкающего зубами хищника. Западные эксперты надеются, что «у Лулы может получиться протолкнуть проект Пекину», поскольку Бразилия и для России, и для Китая – свой человек, партнер по БРИКС.

Селсу Аморим, советник по международным вопросам президента да Силвы, на прошлой неделе встречался с президентом Путиным. Политики провели в Кремле часовую беседу, одним из вопросов которой была ситуация на Украине и пути разрешения этой проблемы. Путин пригласил Лулу посетить Россию. Это подчеркивает, что Россия открыта для обсуждения реальных предложений с бразильским лидером.

Можно ли рассчитывать на то, что «третий план» будет принят мировым сообществом в качестве основы, на которой все заинтересованные стороны построят мирное соглашение? Понятно, что с мыслью да Силвы о том, что о возвращении Крыма на Украину Киеву и думать не следует, в Кремле согласятся, а с тем, что от Донбасса Россия должна отказаться – нет. Но как стартовая площадка для спора, в котором рождается истина, платформа Лулы выглядит как минимум достойной для обсуждения. А там, глядишь, и он изменит свою позицию по Донбассу. Как постепенно меняется отношение к украинскому кризису в пользу России в мире в целом.

Как недавно выяснилось в отчете консалтинговой компании Economist Intelligence Unit (EIU), за последний год количество стран, открыто осуждающих Россию за «агрессию против Украины», сократилось со 131 до 122, поскольку некоторые развивающиеся экономики перешли на нейтральную позицию. Число нейтральных стран увеличилось с 32 до 35, что составляет 31% населения мира. В группу нейтралов переместились некоторые страны, ранее входившие в группу сторонников США, такие как Колумбия, Турция и Катар. «Потому что их правительства пытаются извлечь экономические выгоды из сотрудничества с обеими сторонами», – говорится в отчете. К категории нейтральных стран авторами отнесены также Бразилия и Индия.

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И согласно этому же документу, число стран, открыто поддерживающих Россию, увеличилось с 29 до 35. Среди добавившихся – ЮАР, Мали, Буркина-Фасо. Безусловным лидером этой группы является Китай, а население входящих в нее государств составляет 33% населения мира. Эти тенденции подчеркивают растущее влияние России в Африке, отмечают аналитики EIU.

Уже в первые свои два президентских срока Лула стремился стать одним из ведущих игроков на поле международной дипломатии, поскольку считался своим и для западных держав, и для стран с развивающейся экономикой, и для государств, относящихся по западным меркам к разряду авторитарных (речь о Китае, Иране и Кубе). Фактически Лула был тем, кто первым распространил идею ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, которая была окончательно подписана в 2015 году. Вернувшись к власти, бразильский президент возобновил свою кампанию за обретение Бразилией и Японией постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что его предшественник Жаир Болсонару был настроен проамерикански. Нейтральная Бразилия, все же склоняющаяся больше к России, чем к Западу, нас устраивает куда больше, чем Бразилия вашингтонской ориентации.