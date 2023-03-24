ООН задокументировала факты расправы над российскими пленными Президент Бразилии решил создать «мирный клуб» по Украине МИД Бразилии выразил заинтересованность в международной встрече для урегулированию конфликта на Украине 24 марта 2023, 19:28 Текст: Кристина Цыцура

Бразилия готова помочь в организации международной встречи для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра газете Financial Times. Он указал на слова президента страны, который заявлял, что «слышит много о войне, но мало о мире», поэтому Бразилия заинтересована в мирных переговорах, добавил глава МИД, передает ТАСС. Виейра отметил, что запланированная на конец марта встреча в Пекине президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с председателем КНР Си Цзиньпином показывает, что Бразилия вернулась к роли активного внешнеполитического игрока. Президент намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Визит Лулы да Силвы в Китай был запланирован на 26–31 марта, но планы пришлось изменить из-за диагностированной у политика легкой формы пневмонии. Ранее глава Бразилии отказался отправлять на Украину боеприпасы, заявил он это после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности

Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

Фото: Li Xueren,James McGill/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером. «В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных

Фото: t.me/mod_russia

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град». В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков. В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве. США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне

Фото: EPA/TASS

Текст: Вера Басилая

США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости». Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года. Новости СМИ2 В Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ ВС России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Текст: Александра Юдина

Российские военные ликвидировали ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что ангар с украинскими БПЛА уничтожен около Сухого Лимана в Одесской области. Также возле Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения наемников «Иностранный легион». Недалеко от Степного Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Волноваха, Славное, Никольское, Новоандреевка и Александровка в ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 БПЛА, 414 ЗРК, 8392 танка и других бронемашин, 1072 боевые машины РСЗО, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной автомобильной техники. На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных Украинский координационный штаб заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных 24 марта 2023, 14:53 Текст: Вера Басилая

Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали транспортировке, речь идет не об обмене, а репатриации, сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). Координационный штаб Украины в своем Telegram-канале сообщил, что России были переданы все тяжелораненые пленные, которых можно было транспортировать. В сообщении подчеркивается, что речь идет не об обмене, а исключительно о репатриации, поскольку согласно Международному уголовному праву тяжелораненые передаются без условий, передает Ura.ru. Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена. Новости СМИ2 На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранцев На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранных граждан

Фото: NURPHOTO/Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Граждане других стран могут поступить на службу в Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат. По его словам, поступало много обращений от людей, связанных с авиацией. Он уточнил, что речь идет об украинцах, работающих за границей на различных типах авиационной техники. Но были и граждане других государств, добавил Игнат. Интервью с ним публикует украинское издание «Общественное. Новости». «Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ», – передает ТАСС слова представителя командования ВСУ. Он рассказал, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Но если западные страны поставят истребители F-16 Киеву, то «в воздушных силах могут появиться иностранцы». Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что обучение пилотов управлению истребителями F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Он предположил, что в случае поставок таких самолетов Киеву, управлять ими будут иностранцы. Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы 23 марта 2023, 20:48 Текст: Вера Басилая

США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости». При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией». Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией. До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры. Новости СМИ2 Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны» Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России

Фото: EPA/TASS

Текст: Вера Басилая

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР. Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости». Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок. ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит 23 марта 2023, 20:16 Текст: Вера Басилая

Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС. Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС. Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Новости СМИ2 ПВО отразила налет беспилотников ВСУ на Херсонскую область Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ в Херсонской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Военные российской группировки «Днепр» отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Кодрян отметил, что подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, передает ТАСС. По его словам, расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра уничтожил три беспилотника типа камикадзе. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны по левому берегу Днепра усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ. Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном 24 марта 2023, 09:38 Текст: Александра Юдина

Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС. Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний. «Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик. Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных. «Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он. Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства. «Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он. Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине. Новости СМИ2 В МИД Китая оценили вероятность разговора Си Цзиньпина с Зеленским 24 марта 2023, 14:15 Текст: Кристина Цыцура

У Пекина налажен контакт со всеми сторонами украинского конфликта, но информации о возможной беседе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского сейчас нет, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Мао Нин заявила, что не располагает информацией о возможном разговоре лидера Китая и президента Украины, передает радио Sputnik. Ранее ряд СМИ сообщали, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву. Представитель Белого дома Джон Кирби обращался к лидеру КНР с просьбой «использовать свое влияние», чтобы убедить президента России Владимира Путина «вывести войска». Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, почему возникли проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского. Минобороны предупредило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном Минобороны: Применение снарядов с обедненным ураном несет радиационную опасность для организма 24 марта 2023, 13:59 Текст: Елизавета Шишкова

Применение снарядов с обедненным ураном способно вызвать серьезные патологии, попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате применения такого снаряда происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, при попадании в организм оно способно вызвать серьезные патологии, говорится в Telegram-канале Минобороны. Кириллов пояснил, что радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. «Потоки альфа-излучения от мелких частиц оседают в дыхательных путях, легких и пищеводе и вызывают злокачественные опухоли. При накоплении в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению органов», – предупредил он. При этом, подчеркнули в Минобороны, на Западе прекрасно знают о негативных последствиях применения боеприпасов с ураном. В качестве примера Кириллов привел документы, в которых подтверждается осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для военных и гражданского населения, так и для экологии. Одним из таких документов является итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Кириллов привел цитату из отчета, согласно которой, «технологий снижения токсичности обедненного урана не существует». Также подтверждается, что очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном чрезвычайно трудна. Кроме того, в докладе королевского научного общества Великобритании от 2001 года сказано, что «основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких». При оседании в почву соединения урана длительное время сохраняют опасность и негативно действуют на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. В Минобороны привели опубликованный в 2002 году в Женеве доклад группы экспертов, которые проводили под эгидой ООН исследования по окружающей среде в местах натовских ударов в Югославии. В этом документе говорится, что «по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана все еще присутствовали в воздухе». Применение боеприпасов с ураном скажется также и на экспорте, так как загрязнены будут значительные посевные площади на Украине, добавил Кириллов. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству. Сохранятся опасность может десятилетия, заключили в Минобороны. Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Киев задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив поставить боеприпасы с ураном. Новости СМИ2 Медведев назвал брехней заявления Киева о вхождении в ЕС Зампред Совбеза Медведев о планах Киева войти в ЕС: Никому они там не нужны 24 марта 2023, 14:40 Текст: Александра Юдина

Планы Киева о вхождении в состав ЕС – брехня и стопроцентное вранье, никому они там не нужны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, все это говорится публично только для того, чтобы успокоить людей и киевскую клику, передает РИА «Новости». Медведев добавил, что с каждым днем нарастает усталость от Украины в западных странах. «Именно поэтому полубезумный дед (президент США Джо Байден – прим. ВЗГЛЯД) со своими опричниками делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть эту помощь. Потому что республиканцы не дадут», – резюмировал зампред Совбеза. Ранее экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от пробуждения у Украины нереалистичных ожиданий относительно скорого приема в состав ЕС.