Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию «Саммита за демократию»

Правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, сообщила газета Globo со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что дипломатические источники сообщили о том, что «правительство Лулы да Сильвы не согласно с упором на войну на Украине и с «использованием» саммита для осуждения России», передает РИА «Новости».

Ранее Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию».

Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.