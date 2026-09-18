История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
Омбудсмен Лантратова раскрыла главные темы обращений с Украины
Российский омбудсмен Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи назвала главные темы обращений с Украины, выделив проблемы с документами и обмен военнопленными.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прокомментировала характер обращений, поступающих с украинской стороны.
«По территории Украины, когда обращаются, мы обычно обменяемся с омбудсменом Украины по этому направлению. Обращаются по теме, например, документов, которые они не могут получить, и, конечно, обмена военнопленных», – рассказала она ТАСС.
Как пиала газета ВЗГЛЯД, Лантратова ранее сообщала, что Россия и Украина ведут переговоры по поиску пропавших без вести. В августе омбудсмен уличила ОБСЕ в молчании после атак ВСУ на мирные объекты в России.
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