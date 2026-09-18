Омбудсмен Лантратова раскрыла главные темы обращений с Украины

ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

Tекст: Валерия Городецкая

Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

«Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.