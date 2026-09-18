Tекст: Катерина Туманова

Ульянов в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ отметил, что на протяжении четырех лет Москва регулярно заявляет о безнаказанности украинских атак на ядерные объекты, передает ТАСС.

«Наша страна неоднократно отмечала, что игнорирование подобных инцидентов, отказ от прямой квалификации действий Киева и его безоговорочная политическая поддержка со стороны Запада побуждают украинские власти продолжать испытывать на прочность то, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу – ядерную безопасность», – подчеркнул Ульянов.

Дипломат добавил, что призывы Москвы дать объективную оценку происходящему пока остаются без ответа. При этом интенсивность ударов и провокаций со стороны украинских сил продолжает расти.