История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
Ульянов уличил Запад в поощрении украинских атак на АЭС
Безоговорочная политическая поддержка западных стран стимулирует власти Украины продолжать атаки на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ отметил, что на протяжении четырех лет Москва регулярно заявляет о безнаказанности украинских атак на ядерные объекты, передает ТАСС.
«Наша страна неоднократно отмечала, что игнорирование подобных инцидентов, отказ от прямой квалификации действий Киева и его безоговорочная политическая поддержка со стороны Запада побуждают украинские власти продолжать испытывать на прочность то, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу – ядерную безопасность», – подчеркнул Ульянов.
Дипломат добавил, что призывы Москвы дать объективную оценку происходящему пока остаются без ответа. При этом интенсивность ударов и провокаций со стороны украинских сил продолжает расти.