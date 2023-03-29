В Кремле оценили «саммит за демократию» в США

Представитель Кремля Песков: «Саммит за демократию» в США не стоит относить к серьезным мероприятиям

Проходящий в данный момент в США «саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на этом мероприятии Вашингтон в роли всемирного учителя по вопросам так называемой демократии будет проводить вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями, передает РИА «Новости».

Также Песков добавил, что все страны, кто захотел принять участие, имеют на это суверенное право.

«На самом деле такие попытки делить мир на страны первого и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками, и, конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий», – заключил представитель Кремля.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле».