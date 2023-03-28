Москва осудила участие генсека ООН Гутерриша в организованном США «саммите за демократию»

Спикер МИД Захарова: Москва сожалеет об участии Гутерриша в недостойном спектакле – саммите за демократию США

В России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле», заявила спикер МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что это мероприятие является второй попыткой администрации США созвать конференцию для формирования коалиции «демократических государств», учитывая то, что ведущую роль исполняет сам Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Верх лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в условиях, когда их репутацию даже сомнительной не назовешь: она разрушена полностью», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, само проведение подобных саммитов является проявлением неоколониальных практик во внешней политике США, где основными целями Вашингтона стало стремлением обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

«Москва решительно выступает против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве единственной «меры вещей», – заключила спикер МИД.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.