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Washington Post призвала США быть готовыми ответить на альянс России и Китая
Washington Post призвала страны Запада быть готовыми к ответным действиям в связи с укреплением альянса России и Китая
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Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок, пишут американские СМИ.
По мнению Washington Post, изменения могут оказаться столь же глубокими, как и вызванные самими США «полвека назад». Вашингтону и его союзникам, как пишет издание, следует «быть готовыми к ответным действиям», передает РИА «Новости».
Washington Post полагает, что Китай и Россию объединяет «опасение окружения» – Россию тревожит расширение НАТО, а Китай –возможность создания «Индо-Тихоокеанского НАТО». WP считает, что Китай действует так же, как сами США против СССР в 1970-е годы, когда Вашингтон «разыграл китайскую карту» и противопоставил КНР и СССР. Сейчас Пекин «готов разыграть то, что можно назвать «картой России», заявила Washington Post.
Как пишет издание, «лишенной западных рынков» России нужен Китай, чтобы нарастить продажу нефти, газа и зерна, а также чтобы получить некоторые западные товары. Washington Post призвала Европу «четко и недвусмысленно дать понять» Китаю, что тот «должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта» на Украине, а не для «укрепления российской экономики».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям
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В первую очередь Украина хочет усилить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.
«В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.
«Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт.
От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.
По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.
«Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.
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Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
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Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.
Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.
Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области
Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.
Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.
Эксперт оценил риски от введения санкций ЕС против Средней Азии
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Введение вторичных санкций ускоряет процесс распада общего рынка, но Россия в любом случае продолжит получать необходимые ей зарубежные технологии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Медкович. Как пишет западная пресса, руководство Евросоюза готово вводить санкции против стран Центральной Азии за параллельный импорт запрещенных товаров и технологий в Россию.
«Россия расширяет торговое сотрудничество с Индией и Китаем, поэтому любые товары, ограниченные для ввоза к нам, мы можем закупать через них. С этим ничего сделать нельзя», – считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович.
Угрозы Запада о вводе вторичных санкций звучат на протяжении года, напоминает собеседник.
«Однако фактически США вводили санкции только против отдельных компаний. Введение таких санкций усугубит раскол мира на торгово-политические блоки. Отрезав кого-то от себя, США лишь ускорят процесс распада общего рынка. Они понимают это и пока боятся прибегать к подобного рода мерам. Объявление вторичных санкций против какого-то государства – это фактическое признание того, что мир раскололся», – пояснил политолог.
Как пишет британская газета The Telegraph, руководство Евросоюза опасается попадания через страны Центральной Азии технологий в Россию в обход существующих ограничений. Сейчас в ЕС хотят предупредить представителей этих стран о последствиях при содействии обходу санкций.
На этой неделе сразу несколько СМИ сообщали о намерении властей Казахстана с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Эта система должна не допускать обхода санкций против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Запад оказывает давление на целый ряд стран, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны». Песков подчеркнул, что это требует внимания со стороны России и со стороны этих государств. Москва, по его словам, продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.
Медкович отмечает, что официальной информации о том, что Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию, пока не было.
«Казахстан изначально заявлял, что не будет использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций, но по факту эта масштабная практика существует с марта прошлого года. И в ней непосредственно задействованы родственники президента Касым-Жомарта Токаева. Поэтому эти обещания во многом дежурные и на нынешний момент никак не сказываются на параллельном импорте в Россию через Казахстан», – указал глава Евразийского аналитического клуба.
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Премьер Польши обвинил Германию в неудачах Киева
Премьер Польши Моравецкий: Германия виновата в неудаче и энергокризисе Киева
Правительству Германии стоило активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины, выразил мнение премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Германия должна была отправить больше оружия и боеприпасов, а также «дать больше денег Украине» с позиции «самой богатой и самой большой страной на сегодняшний день», передает Ura.ru со ссылкой на Politico.
«Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», – подчеркнул Моравецкий, добавив, что Германия виновата в энергетическом кризисе Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии и количестве ракет, а сам он попросил «ускорить процесс их производства».
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отвечал Зеленскому, что Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения.
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
NYT рассказала об отсутствии военного опыта у наемников из США на Украине
Издание New York Times сообщило, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
Из публикации издания следует, что многие наемники борются друг с другом, а кто-то занимался благотворительностью, пытаясь нажиться на войне, передает РИА «Новости».
Так, один из прибывших солгал о своем военном опыте, заявив, что на Украине легко получил доступ к оружию, в том числе американскому, но сам находился без военного контракта.
Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, обвинив их в связях с Россией, но не предоставил доказательств.
Издание также сообщает, что бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев.
Ранее сообщалось, что численность интернационального легиона Украины составила 1,5 тыс. членов, хотя Киев говорил о планах набрать 20 тыс. человек.