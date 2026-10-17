Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника

Tекст: Антон Антонов

«Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадал мирный житель», – сообщил оперативный штаб Белгородской области в «Максе».

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в районную больницу.

Кроме того, в поселке Красная Яруга и селе Илек-Пеньковка из-за ударов беспилотников повреждены частные дома и местное предприятие. В Шебекино дроны атаковали грузовой автомобиль и объект инфраструктуры, что привело к возгораниям.

Повреждения также зафиксированы в селах Маломихайловка, Вознесеновка и Зозули, где удары пришлись по жилым домам, кровле, гаражу и легковым автомобилям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу шесть человек получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.

В пятницу мирный житель пострадал при ударе дрона по автобусу.

В четверг при атаке украинского беспилотника на автомобиль ранения получили два человека.