Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
МИД: При атаках ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь в результате атак украинских военных погиб 631 мирный житель, в том числе 42 ребенка.
«Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя», – заявил Мирошник. По его словам, за этот период от действий украинских военных пострадали 265 несовершеннолетних, из которых 42 ребенка были убиты, а 223 получили ранения, передает РИА «Новости».
Дипломат добавил, что за прошедшие три месяца украинские войска не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, включая школьные, городские и междугородние рейсы. В результате этих ударов погибли 34 мирных жителя, еще 282 человека пострадали, среди них 15 детей.
Мирошник подчеркнул, что из-за высокой интенсивности обстрелов власти некоторых прифронтовых городов были вынуждены приостановить регулярное автобусное сообщение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два мирных жителя погибли в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.