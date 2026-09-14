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Левоцентристский блок Магдалены Андерссон вырвался вперед на выборах в Швеции
Левая оппозиция опередила правую коалицию на парламентских выборах в Швеции
По итогам подсчета большинства голосов коалиция под руководством Магдалены Андерссон получила минимальное преимущество над консервативным альянсом Ульфа Кристерссона.
На парламентских выборах в Швеции развернулась ожесточенная борьба за власть, сообщает издание Politico.
После обработки 95% бюллетеней левый блок опережает правый альянс всего на три мандата. Разрыв между политическими силами составляет около 28 тыс. голосов.
Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон прокомментировала предварительные итоги голосования. «Но прямо сейчас мы лидируем, и если так пойдет и дальше, Швеция получит новое правительство», – заявила она.
Окончательные результаты выборов станут известны в среду после подсчета оставшихся 200 тыс. бюллетеней.
Действующий премьер-министр Ульф Кристерссон намерен переманить на свою сторону либеральную партию центра. В случае победы правых в правительство впервые войдут ультраправые «Шведские демократы».
Ранее сообщалось, что левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат.
Ультраправая партия «Шведские демократы» впервые может войти в правительство страны.
Досрочно на парламентских выборах проголосовали рекордные 3,6 млн граждан.