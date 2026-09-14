14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
В Петербурге задержали напавшего с ножом на женщину
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжелого ножевого ранения женщине у станции метро «Проспект Большевиков».
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в вооруженном нападении возле станции метро «Проспект Большевиков», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области в Max.
В ведомстве уточнили, что пострадавшая получила тяжелые травмы.
«13 сентября полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в доме 13 по улице Кржижановского был задержан 49-летний мужчина, проверяемый на причастность к произошедшему», – сообщили в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По информации правоохранителей, инцидент произошел 12 сентября около 14:15. Злоумышленник нанес ножевое ранение 37-летней женщине, которую впоследствии госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле злоумышленник нанес ножевое ранение пассажиру на станции московского метро.
В декабре прошлого года петербургский школьник ранил ножом учительницу во время пересдачи контрольной работы.
В сентябре прошлого года на площади Искусств в Петербурге одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ножевое ранение.