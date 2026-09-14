В Петербурге задержали напавшего с ножом на женщину

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в вооруженном нападении возле станции метро «Проспект Большевиков», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области в Max.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая получила тяжелые травмы.

«13 сентября полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в доме 13 по улице Кржижановского был задержан 49-летний мужчина, проверяемый на причастность к произошедшему», – сообщили в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 12 сентября около 14:15. Злоумышленник нанес ножевое ранение 37-летней женщине, которую впоследствии госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле злоумышленник нанес ножевое ранение пассажиру на станции московского метро.

В декабре прошлого года петербургский школьник ранил ножом учительницу во время пересдачи контрольной работы.

В сентябре прошлого года на площади Искусств в Петербурге одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ножевое ранение.