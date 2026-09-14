14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.15 комментариев
Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу
LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу
Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.
ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.
«Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.
Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.
Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.