  • Новость часаЛихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    «Либо они нас, либо мы их». Как относиться к усилению ударов по Украине
    Российские войска поразили два сухогруза в Одессе
    ВС России освободили три населенных пункта
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    6 комментариев
    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня

    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

    14 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

    Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Европейского союза не смогли согласовать продление антироссийских санкций из-за разногласий вокруг исключения из списка крупных бизнесменов.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

    Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

    Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

    Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

    Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

    Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

    В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы европейских стран по изъятию замороженных российских средств открытым грабежом, не имеющим правовой основы и заявил, что они ответят за подобные действия.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

    «Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

    Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

    Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

    «Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

    Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

    Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.


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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    11 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Европы отказаться от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевого ценообразования уже привело к резкому росту цен и грозит их дальнейшим увеличением, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

    «Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

    Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

    Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.

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    11 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира

    Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.

    Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».

    «Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.

    Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.

    Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.

    Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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