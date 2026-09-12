Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?13 комментариев
Премьер Италии признала падение рейтингов из-за помощи Украине
Мелони назвала поддержку Украины причиной снижения своих рейтингов
Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов. однако рейтинги премьера из-за этого начали снижаться.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что оказание военной помощи Киеву негативно сказывается на ее политической популярности среди избирателей. Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов, передает РИА «Новости».
«Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать ее», – сказала Мелони в интервью газете Foglio.
Политик добавила, что итальянские власти принимают решения в первую очередь ради Рима. При этом свежие социологические исследования демонстрируют усталость общества от текущего внешнеполитического курса.
Согласно опросу портала Termometro Politico, в котором приняли участие 2,6 тыс. человек, 55,4% граждан выступают против поставок вооружений на Украину. Около 28,8% респондентов требуют полностью прекратить поддержку Киева, а 26,6% согласны лишь на сохранение экономической и гуманитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом итальянская оппозиция внесла в парламент резолюцию о полном прекращении снабжения Киева.
Ранее депутат Россано Сассо предложил заблокировать передачу средств украинским властям из-за коррупции. А сама Джорджа Мелони поддержала призывы к началу мирного диалога с Россией.