Беглый генпрокурор Украины опубликовал «пленки» с обвинениями в адрес главы НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Бежавший с Украины бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал в своем Telegram-канале первую серию видеозаписей с обвинениями в адрес руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса, передает ТАСС.

Опубликованные материалы оформлены в стиле «пленок Миндича», которые ведомство часто использует для сопровождения собственных расследований. В роликах рассказывается об уголовном деле против руководителя бюро за подкуп студентов в пользу блока Юлии Тимошенко в 2009 году. По утверждению экс-генпрокурора, чиновник фиктивно усыновил ребенка, чтобы попасть под амнистию и избежать ответственности. В качестве доказательства представлены кадры допроса матери усыновленного, раскрывающей детали сделки.

История с возможным подкупом студентов ранее привлекала внимание украинских журналистов. Сам глава ведомства уже давал пояснения по этому поводу специальной комиссии при назначении на должность.

На прошлой неделе бывший генпрокурор подал в отставку после того, как подчиненные руководителя антикоррупционного бюро предъявили ему обвинения, и покинул страну. В своем видеообращении он также заявил о встречных обвинениях в адрес главы ведомства. Местные издания отмечают, что обвинительные заключения в специальном реестре оформлены с нарушениями и могут быть аннулированы.

Ранее Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Вскоре после этого бывший генеральный прокурор Украины Кравченко уехал за границу.

Неделей ранее он подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.