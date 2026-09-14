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Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Симферополе
Минздрав: В ДТП с автобусом в Симферополе пострадали девять человек
В аварии с участием рейсового автобуса в Симферополе пострадали девять человек, большинство из них получили легкие травмы и проходят амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве региона.
По информации ведомства, в результате дорожного инцидента за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя транспортного средства, передает РИА «Новости».
«После дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя автобуса», – рассказали в министерстве здравоохранения республики.
У восьми пассажиров врачи выявили травмы легкой степени тяжести. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Информация о текущем состоянии здоровья водителя автобуса уточняется.
В мае маршрутный автобус в Симферополе протаранил остановку общественного транспорта.
В прошлом году пять человек погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика вблизи симферопольского аэропорта.
В конце весны десять пассажиров получили травмы из-за аварии с двумя автобусами в Казани.