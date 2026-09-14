14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.19 комментариев
Пожар в анапском заповеднике «Утриш» полностью потушили
Специалисты успешно ликвидировали масштабное возгорание в природном заповеднике «Утриш» в Анапе, для тушения которого потребовалось привлечение вертолета МЧС и десятков спасателей, сообщил оперштаб Кубани.
Пожарным удалось успешно справиться с огнем на территории природного заповедника «Утриш» в Анапе, передает ТАСС. Возгорание началось 10 сентября. «Пожар на территории заповедника «Утриш» ликвидировали. В работах было задействовано 89 человек и 29 единиц техники», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Для борьбы со стихией спасатели использовали не только наземные силы, но и авиацию. К тушению с воздуха привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, что позволило оперативно локализовать и устранить угрозу распространения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» достигла десяти гектаров.
Возгорание в лесном массиве началось после падения обломков дрона.
В конце августа огонь из-за атаки беспилотника охватил в этом заказнике 3,5 гектара территории.