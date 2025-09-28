Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
На площади Искусств в Петербурге ребенок получил тяжелое ножевое ранение
Ребенок тяжело ранен на площади Искусств в Петербурге
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил ножевое ранение, троих подростков задержали по подозрению в причастности к инциденту.
По факту поножовщины с участием подростков на площади Искусств возбуждено уголовное дело, сообщает УГ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram. Инцидент произошел 27 сентября: в полицию Центрального района поступила информация о том, что на площади находится ребенок с травмой живота.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 11-летнего школьника с колото-резаным ранением. Пострадавшего немедленно передали бригаде скорой помощи, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В рамках расследования в отделение доставлены трое подростков из Ломоносова в возрасте 14, 15 и 17 лет. Их опросили в присутствии законных представителей и передали под их ответственность.
Учитывая возраст фигурантов, материалы проверки переданы в следственные органы. Дело возбуждено по ч. 2 п. «з» ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча одноклассников в Петербурге закончилась поножовщиной и смертью одного из участников. А в Раменском полицейские задержали подростка, открывшего стрельбу во время драки.