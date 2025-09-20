Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Полицейские в Раменском задержали подростка после стрельбы во время драки
Вечером субботы на парковке в Раменском произошел конфликт между молодыми людьми, один из которых применил сигнальный пистолет, рассказали в Telegram-канале Подмосковной полиции.
«В Дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», – рассказали полицейские.
Они уточнили, что конфликтующие скрылись с места происшествия и за медицинской помощью никто пока не обращался.
«Один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний житель города Москвы», – добавили в полиции.
По факту произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников, отметили в ведомстве.
