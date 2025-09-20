Полицейские в Раменском задержали подростка после стрельбы во время драки

Tекст: Ирма Каплан

«В Дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», – рассказали полицейские.

Они уточнили, что конфликтующие скрылись с места происшествия и за медицинской помощью никто пока не обращался.

«Один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний житель города Москвы», – добавили в полиции.

По факту произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников, отметили в ведомстве.

