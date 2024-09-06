Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», после получения разрешения Минздрава начнется набор добровольцев для участия в клинических исследованиях. Отбор участников будет осуществляться специалистами с учетом медицинских показаний, передает РИА «Новости».

По его словам, новая вакцина представляет собой значительный прорыв в лечении онкологических заболеваний. Ученые разработали уникальный подход, позволяющий создавать персонализированные вакцины для каждого пациента на основе анализа его опухолевого материала. Это открывает новые перспективы для более эффективной борьбы с раком, рассказал Каприн.

Пресс-конференция была посвящена десятилетию объединения ведущих российских онкологических центров. Мероприятие состоялось в преддверии VII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни – For Life», который пройдет 16-20 сентября.

В начале августа глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что научные организации ФМБА России работают над созданием ряда онковакцин, уже завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.