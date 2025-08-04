Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Задержано десять человек после драки на пляже в Подмосковье
Десять мужчин задержаны после конфликта со спасателями на пляже Дзержинского
В результате инцидента на пляже в Дзержинском ранения получил один из спасателей, пострадавший был госпитализирован после поножовщины.
Десять человек были задержаны сотрудниками полиции после драки на одном из пляжей карьера в городе Дзержинский, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, между группой мужчин и спасателями начался конфликт, который перерос в драку с применением ножа. Один из спасателей 1986 года рождения получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение.
По информации ведомства, все десять участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Состояние пострадавшего и обстоятельства случившегося в данный момент уточняются.
В пресс-службе отметили, что полицейские оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили дальнейшее развитие конфликта.
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