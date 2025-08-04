Задержано десять человек после драки на пляже в Подмосковье

Десять мужчин задержаны после конфликта со спасателями на пляже Дзержинского

Tекст: Денис Тельманов

Десять человек были задержаны сотрудниками полиции после драки на одном из пляжей карьера в городе Дзержинский, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, между группой мужчин и спасателями начался конфликт, который перерос в драку с применением ножа. Один из спасателей 1986 года рождения получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение.

По информации ведомства, все десять участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Состояние пострадавшего и обстоятельства случившегося в данный момент уточняются.

В пресс-службе отметили, что полицейские оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили дальнейшее развитие конфликта.

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