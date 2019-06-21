Массовая драка произошла на пляже в Петербурге

В Санкт-Петербурге семь человек доставили в отдел полиции после сообщения о массовой драке на пляже Верхнего Суздальского озера.

Сообщение о драке поступило в полицию вечером 20 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что один из участников драки получил травмы. В отношении всех задержанных составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве у станции метро «Электрозаводская» произошла массовая драка с одним погибшим, после чего было возбуждено уголовное дело.