После убийства в массовой драке у метро в Москве возбуждено дело

По факту убийства мужчины в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила представитель главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – цитирует Иванову ТАСС.

Инцидент произошел утром у входа станции «Электрозаводская». Участники конфликта, по данным СК, были в нетрезвом состоянии, один из них применил нож в драке, в результате один человек погиб, трое пострадали.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все участники конфликта. Проводится неотложные следственные действия», – добавила представитель ведомства.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, в драке принимали участие приезжие из Средней Азии.

Ранее Иванова отмечала, что в драке у входа в метрополитен участвовали четыре человека.