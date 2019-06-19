В московском метро умер раненый в поножовщине мужчина

В результате драки возле станции метро «Электрозаводская» в Москве один человек погиб, еще трое получили ножевые ранения.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес ножевые ранения другим участникам драки», – рассказала помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова РИА «Новости».

Она уточнила, что драка произошла на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ. По предварительным данным, в драке участвовали четыре человека, один из которых забежал в метро, где скончался.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее на станции метро «Крылатское» мужчину госпитализировали с инсультом после драки в вагоне метро.