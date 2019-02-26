Мужчину госпитализировали с инсультом после драки в вагоне метро

В московском метро на станции «Крылатское» мужчину избили в вагоне поезда, его пришлось госпитализировать с инсультом.

Помимо этого у пострадавшего гражданина зафиксирована черепно-мозговая травма, сообщает РИА «Новости».

Личность нападавшего установить пока не удалось.

Известно, что между ним и пострадавшим произошла закончившаяся дракой ссора. Возбуждено уголовное дело.

В январе драка с участием нескольких лиц состоялась на станции метро «Трубная». В итоге один из участников нанес противникам ножевые ранения.