В метро Москвы устроили поножовщину

В результате конфликта с участием четырех человек в метро Москвы двое пострадали, сообщили в столичном главке МВД.

Драка, в которой с каждой из сторон участвовали по два человека, произошла в вагоне поезда метро на станции «Трубная». Один из участников нанес противникам ножевые ранения. Он задержан. Пострадавшие получили медицинскую помощь, передает Агентство городских новостей «Москва».