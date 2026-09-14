  • Новость часа«Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    Стоимость газа в Европе превысила 1 тыс. долларов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня

    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы европейских стран по изъятию замороженных российских средств открытым грабежом, не имеющим правовой основы и заявил, что они ответят за подобные действия.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

    «Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

    Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

    Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

    «Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

    Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

    Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.


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    11 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Европы отказаться от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевого ценообразования уже привело к резкому росту цен и грозит их дальнейшим увеличением, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

    «Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

    Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

    Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.

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    12 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Премьер Италии признала падение рейтингов из-за помощи Украине

    Мелони назвала поддержку Украины причиной снижения своих рейтингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов. однако рейтинги премьера из-за этого начали снижаться.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что оказание военной помощи Киеву негативно сказывается на ее политической популярности среди избирателей. Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов, передает РИА «Новости».

    «Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать ее», – сказала Мелони в интервью газете Foglio.

    Политик добавила, что итальянские власти принимают решения в первую очередь ради Рима. При этом свежие социологические исследования демонстрируют усталость общества от текущего внешнеполитического курса.

    Согласно опросу портала Termometro Politico, в котором приняли участие 2,6 тыс. человек, 55,4% граждан выступают против поставок вооружений на Украину. Около 28,8% респондентов требуют полностью прекратить поддержку Киева, а 26,6% согласны лишь на сохранение экономической и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом итальянская оппозиция внесла в парламент резолюцию о полном прекращении снабжения Киева.

    Ранее депутат Россано Сассо предложил заблокировать передачу средств украинским властям из-за коррупции. А сама Джорджа Мелони поддержала призывы к началу мирного диалога с Россией.

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    11 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины

    ЕК распределила 28,3 млрд евро на военную помощь Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия завершила распределение 28,3 млрд евро, предусмотренных в бюджете на 2026 год для оказания военной помощи Киеву.

    Европейская комиссия полностью распределила средства, заложенные в бюджете на 2026 год для оказания военной поддержки Киеву, передает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    «28,3 млрд евро, предусмотренные на военную поддержку Украины в 2026 году, теперь полностью распределены. Определены конкретные позиции по вооружениям и поставщики», – заявил Уйвари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники намеревались ускорить выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    Евросоюз отказался финансировать приобретение американских систем Patriot для украинской армии.

    Власти Украины запрашивали по европейской программе только беспилотники, ракеты и истребители.

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    11 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Евростат отметил резкое сокращение числа школьников в ЕС

    Евростат: Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество учащихся начальных школ в ряде стран Европейского союза значительно снизилось за последнее десятилетие, при этом в Польше падение превысило четверть, следует из данных Евростата.

    Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза за последние десять лет. В 2024 году начальные классы посещали 23,2 млн детей, что на 35,2 тыс. меньше по сравнению с 2023 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Евростата.

    Наибольшее падение зафиксировано в Польше, где число школьников уменьшилось на 25,7%. В Хорватии и Португалии снижение составило 10,3% и 10% соответственно. Однако в 15 странах ЕС наблюдался рост, особенно в Люксембурге (21,4%) и Словении (18,2%).

    Абсолютными лидерами по числу учеников начальной школы стали Франция (4,1 млн), Германия (3,3 млн), Испания (2,8 млн) и Италия (2,6 млн). Сокращение числа детей происходит на фоне демографических и экономических трудностей в регионе.

    Евростат отмечает, что в 2024 году в ЕС родились около 3,6 млн детей, а коэффициент рождаемости упал до 7,9 на тысячу жителей. Естественная убыль населения наблюдается с 2012 года, при этом доля жителей младше 15 лет снизилась до 14%.

    Демографы объясняют падение рождаемости поздним созданием семей, высокими ценами на жилье и экономической неопределенностью. Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС достиг почти 30 лет, а в Италии и Испании – 32 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, население Польши за десять лет также сократилось на 800 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в Германии упала до абсолютного минимума со времен Второй мировой войны.

    Ранее Европейская статистическая служба зафиксировала рекордное снижение уровня рождаемости во всем Евросоюзе в целом.

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    11 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму

    Правительство Нидерландов уменьшило план заполнения газовых хранилищ до 64%

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов пересмотрели нормативы подготовки к отопительному сезону, согласившись с рекомендацией Еврокомиссии ослабить нагрузку на энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса.

    Руководство Нидерландов решило скорректировать зимние показатели по совету Евросоюза, передает РИА «Новости». Весной 2026 года Брюссель призвал страны с газовыми хранилищами снизить целевые отметки на 10%. Это необходимо для предотвращения скачков оптовых цен в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

    «Правительство приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%», – отмечается в заявлении профильного министерства. Достичь нового значения планируется в период с первого октября по первое декабря.

    Власти полагают, что снижение обязательного порога с 74% до 64% не спровоцирует дефицит топлива при умеренно холодной зиме. За последние пять лет средний расход составлял около 70 тераватт-часов, а к предстоящему сезону планируется накопить 93 тераватт-часа. При этом в конце августа хранилища были заполнены лишь на 44%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа компания Gasunie сообщила о невозможности Нидерландов заполнить газовые хранилища к зиме.

    Уровень запасов топлива в этой стране достиг рекордно низких показателей за всю историю наблюдений.

    Весной Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза снизить целевые показатели заполнения резервуаров ради уменьшения спроса.

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    11 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы связи Starlink для стран Европейского союза, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на выставку военной промышленности в Кельце.

    «Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

    По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

    Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

    Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

    Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

    Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

    Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.

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    11 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    ЕК: Транш на оружие Киеву составит 4,7 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 млрд евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Евросоюз направит Киеву очередной транш в размере 4,7 млрд евро на закупку вооружений в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Выплата будет осуществлена в рамках действующей кредитной программы.

    «Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 млрд на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели», – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию. В Кремле отмечали, что военная поддержка со стороны Запада напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и не способствует переговорному процессу, являясь «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники пообещали форсировать выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    В августе Еврокомиссия направила на нужды украинской армии 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал подготовку новой долгосрочной программы поддержки на 100 млрд евро.

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    11 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов, средства выделяются в рамках прежнего кредита в размере 90 млрд евро.

    ЕК одобрила выделение Киеву дополнительных 6,1 млрд евро на закупку средств ПВО, боеприпасов и дронов, передает РИА «Новости». Средства направят на приобретение оборонной продукции, включая системы радиоэлектронной борьбы.

    После согласования странами ЕС решение позволит Киеву закупать американские ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Деньги предоставляются в рамках кредита объемом 90 млрд евро.

    Для закупок предусмотрены пять исключений из стандартных требований, касающиеся произведенных на Украине дронов и американского оборудования.

    В конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

    В начале сентября украинская сторона запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на высокотехнологичные комплексы PAC-3.

    На этой неделе Брюссель одобрил специальное исключение для приобретения комплектующих за счет кредитных средств.

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    11 сентября 2026, 17:16 • Новости дня
    Словения решила проверить законность выдачи паспортов россиянам

    Slovenia Times: Словения проверит законность выдачи паспортов 93 россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении инициировали проверку законности выдачи паспортов по упрощенной процедуре почти сотне граждан России, включая подругу действующего президента страны Наташи Пирц-Мусар, пишет Slovenia Times.

    Правительство Словении поручило правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства 93 россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации, передает РИА «Новости».

    «Правительство поручило разведывательным службам и полиции проверить, есть ли основания для аннулирования гражданства у россиян, получивших словенский паспорт в рамках особого порядка натурализации, начиная с 2015 года», – цитирует агентство сообщение газеты Slovenia Times.

    Проводящие проверку ведомства должны представить отчет в министерство внутренних дел страны до 30 сентября. Среди россиян, получивших словенское гражданство по упрощенной процедуре с 2015 года, оказалась подруга действующего президента Словении Наташи Пирц-Мусар Виктория Криволуцкая.

    Она играла вместе с главой государства в национальной команде по боулингу. Спортсменка рассказывала, что получила паспорт, поскольку местной федерации требовалась участница для международных соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словенские парламентарии лишили неприкосновенности бывшего премьер-министра страны Роберта Голоба.

    Позже спикер парламента Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о выходе государства из НАТО. Между тем, власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    11 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Студент колледжа в Хорватии ранил ножом двух человек

    Index: Студент колледжа в хорватском Загребе ранил ножом однокурсника и уборщицу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первокурсник электротехнического колледжа в Загребе напал с ножом на 15-летнего подростка и попытавшуюся разнять их женщину после недавнего конфликта, сообщил хорватский портал Index.

    Студент колледжа в Хорватии устроил поножовщину из-за ссоры. Инцидент произошел утром на территории учебного заведения, передает ТАСС со ссылкой на Index. Вооруженный первокурсник дважды ударил ножом своего 15-летнего однокашника, а также ранил вмешавшуюся 59-летнюю сотрудницу. Преподаватели смогли обезвредить нападавшего и передали его прибывшим полицейским.

    Пострадавших экстренно госпитализировали и прооперировали в местной клинике. Сейчас состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

    Предварительные данные указывают на то, что накануне между студентами произошла серьезная ссора. Подозреваемый открыто угрожал потерпевшему расправой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подросток с хорватским гражданством напал с ножом на школьниц в Баварии. Ранее семилетний ребенок погиб при вооруженном инциденте в школе Загреба.

    А вот студенты архангельского колледжа самостоятельно обезвредили вооруженного ножом злоумышленника.

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    14 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Канаде выступили с опровержением стремлений страны в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в правительстве сообщил телеканалу CTV News, что Канада вовсе не стремится к членству в Европейском союзе, опровергнув сообщение The Wall Street Journal.

    Правительственный источник настаивает на том, что сообщаемая в газете информация, что премьер-министр Марк Карни изучает возможность того, чтобы Канада стала «ассоциированным членом» ЕС, «преувеличивает» реальное положение дел, передает CTV News.

    Wall Street Journal сообщала данные источников из числа европейских чиновников и, хотя премьер-министр Карни и его правительство стремятся к дальнейшему углублению связей с ЕС, «в этом нет ничего нового» и что усилия по расширению связей с Европой будут основываться на рамках, согласованных на саммите ЕС-Канада в Брюсселе в 2025 году.

    На совместном саммите в июне 2025 года Канада и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее сотрудничество в ключевых секторах. А также соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, в рамках которого Канада получила возможность участвовать в новой европейской программе закупок вооружений, известной как ReArm Europe.

    Все это объясняет тесное сотрудничество Канады с ЕС и вовсе не делает страну стремящейся стать частью Евросоюза, объяснил правительственный источник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    После чего стало известно, что Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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