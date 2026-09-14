14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
Российские операторы разведывательных беспилотников группировки «Днепр» обнаружили военные объекты ВСУ в пригороде Херсона, после чего по этим объектам ударила авиация.
Операторы разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» вскрыли военные объекты противника в пригороде Херсона, указало ведомство в Max.
Дроноводы скорректировали удары экипажей истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям. В результате авиаударов уничтожены личный состав и боевая бронированная техника вооруженных сил Украины.
Кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и наземные станции управления дронами противника.
В начале сентября российская авиация применила новые управляемые бомбы для поражения критически важного объекта ВСУ в Херсоне.
В конце августа ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами противника в этом городе.
В начале августа бойцы группировки «Днепр» уничтожили подземную базу украинского подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра».