Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России продолжат уверенное продвижение в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких сомнений.

«Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей», – заявил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, положительная динамика на линии соприкосновения обязательно сохранится. Он добавил, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин сообщил об увеличении темпов продвижения армии.

Позже Министерство обороны объявило о взятии под контроль населенных пунктов Долгенькое и Березники в Харьковской области.

В конце августа Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в победе России.