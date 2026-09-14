14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Песков сообщил о сохранении динамики продвижения России в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохранении динамики продвижения российских войск в зоне специальной военной операции.
Вооруженные силы России продолжат уверенное продвижение в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких сомнений.
«Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей», – заявил Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, положительная динамика на линии соприкосновения обязательно сохранится. Он добавил, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин сообщил об увеличении темпов продвижения армии.
Позже Министерство обороны объявило о взятии под контроль населенных пунктов Долгенькое и Березники в Харьковской области.
В конце августа Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в победе России.