14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
ФСБ: Жителя Крыма арестовали за поддержку украинского нацбатальона «Азов»
В Крыму задержали местного жителя за публичное оправдание терроризма и поддержку украинского националистического батальона «Азов*» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Сакского района, передает РИА «Новости».
Молодого человека подозревают в публичном оправдании терроризма и поддержке запрещенной в России террористической организации.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Сакского района 1999 года рождения, подозреваемого в совершении публичного оправдания терроризма», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении крымчанина возбудили уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Решением суда он уже заключен под стражу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил жителя Джанкойского района Крыма к четырем годам колонии за публичные призывы к террористической деятельности.
Месяцем ранее Южный окружной военный суд заочно осудил дагестанских супругов за сбор средств для запрещенного украинского батальона «Азов*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ