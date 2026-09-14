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Посольство России в Лондоне решило усилить меры безопасности в день выборов
Российская дипмиссия в Лондоне усилит меры безопасности на избирательном участке в день выборов депутатов Госдумы из-за риска возможных провокаций.
Посольство России в Лондоне объявило об усилении мер безопасности на избирательном участке во время выборов депутатов Госдумы из-за возможных провокаций, следует из сообщения в Telegram-канале российской дипмиссии.
«В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования будут осуществляться усиленные меры охраны и контроля», – говорится в заявлении дипломатов.
На территорию участка запретят проносить сумки, рюкзаки, зажигалки, жидкости и другие потенциально опасные предметы, а также электронные устройства, включая мобильные телефоны. При входе установят индивидуальные камеры хранения для вещей избирателей.
Избирательный участок № 8061 будет открыт 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане России при предъявлении действительного заграничного паспорта.
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