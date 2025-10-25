Володин назвал изъятие российских активов в Евросоюзе грабежом

Tекст: Ольга Иванова

Инициатива ряда государств Евросоюза по использованию замороженных российских активов противоречит международным законам и является прямым грабежом, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в Max. Он подчеркнул: «Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык – открытым грабежом».

Володин отметил, что подобные решения возлагают ответственность не только на нынешних европейских руководителей, но и на будущие поколения. Россия, по его словам, добьется возврата украденных средств и потребует у государств, замешанных в этой инициативе, выплатить как активы, так и начисленные на них проценты.

Он также предложил ввести ответные меры – рассмотреть возможность конфискации имущества и активов у людей, которые участвуют в инициировании и принятии подобных решений. По словам спикера, «все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам».

Володин провел историческую параллель, напомнив, что в древности ворам отрубали руку, но, по его мнению, нынешние европейские страны превзошли прежние методы жестокости. Он добавил, что главы европейских государств не могут не знать менталитета своих народов, которые пошли на путь краж и грабежа.

В завершение Володин подчеркнул, что, по его мнению, европейские лидеры «остались в Средневековье», несмотря на то, что живут в XXI веке.

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.







